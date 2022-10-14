Kullanılamaz hale getiriyor: Asla çamaşır makinesine atmamanız gereken o ürün!

Çamaşır makineleri, birçok evde en çok kullanılan cihazlardan biri. İçinde yıkadıklarımız ise birbirinden farklı eşyaların zarar görmesine, çamaşır makinenizin kullanılamaz hale gelmesine neden olabilir. İşte bir temizlik şirketinde CEO olan Deyan Dimitrov, çamaşır makinelerinde asla olmaması gerekenlerin bir listesini paylaştı.

Dimitrov, sütyenlerin çamaşır makinesinde öylece yıkanmaması gerektiğine vurgu yapıyor. Özellikle sutyenlerdeki balenler ve kopçalar, çamaşır makinesinin tamburuna kaçarak çamaşır makinesinde geri dönülmez hasarlar bırakırken, diğer çamaşırlarda da yırtılmalara neden olabilir. Bunun için elde yıkama ya da bunun için özel çamaşır "sutyen topları" ile makineye atabilirsiniz.

Dimitrov, aynı zamanda ipek ve yün eşyaların da diğer kıyafetlerle birlikte yıkanmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Aksi takdirde şekillerini kaybedebilir, diğer eşyaları kolaylıkla lekeleyebilirler. Bu nedenle yün ve ipeklerin elde yıkanmasının veya profesyonel bir temizlik yardımı alınmasının daha doğru olduğunu vurguluyor.

Bebek kıyafetleri konusunda da dikkatli olmak oldukça önemli. Özellikle minik çoraplar, yıkanırken tahliye deliklerini tıkayabilir ve çamaşır makinenizin aniden çalışmasını etkileyerek bir su basması sorununa neden olabilir. Bu nedenle özellikle ufak boyuttaki eşyaları, bebek kıyafetlerini ufak bir filenin içerisine koyarak yıkamanızı tavsiye ediyor.





Yıkama işleminden önce mutlaka eşyaların etiketlerini kontrol etmek konusunda da uyarıda bulunuyor, Dimitrov. Böylece hangi derecede ve hangi şartlarda yıkayacağınızdan emin olabilirsiniz.

Tüm bunların yanı sıra, pul işlemeli, çeşitli düğmelerle işlenmiş kıyafetler de koruma olmadan makineye atılması durumunda hem makineye zarar verebilir hem de işlemelerin tamamen kopmasına neden olarak ürünlerin formları bozulabilir.