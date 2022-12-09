Kuru fasulyenin gazını tamamen alan yöntem! Haşlama suyuna bir kaşık...

Bitkisel protein kaynaklarından biri olan kuru fasulyeyi tüketirken kullandığınız metotlar, içerisine eklenen baharatlar ve birkaç püf noktası yaşanma ihtimali olan gaz problemine karşı önemli bir koruyucu olabilir. İşte kuru fasulyenin gaz ihtimalini ortadan kaldıran o yöntem…





KURU FASULYE NEDEN GAZ YAPAR?

Baklagillerin en sevilen türlerinden biri olan kuru fasulye sevildiği kadar aynı zamanda sağlık probleminin yaşanmasına neden olabilir. Bu gaz probleminin ortaya çıkmasındaki en büyük sebep, kuru fasulyede bulunan oligosakkarit adlı şeker molekülüdür.

Oligosakkarit, bağırsak ve midede sindirelemeyecek kadar büyük boyutta olması nedeniyle sindirim sisteminde çeşitli sorunlara neden oluyor. Düzensiz çalışmaya, bağırsaklarda ve midede gaz birikimine neden olan bu molekülü ortadan kaldırmak ise gaz yapan sebebi de bitirmek anlamına geliyor.