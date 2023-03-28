Kuru fasulyenin haşlama suyuna bunu ekleyin! Gazdan eser bırakmıyor...

Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden kuru fasulye, yaptığı gaz ve şişkinlik nedeniyle zaman zaman tüketmekten çekindiğimiz bir yemek. Ancak bu durumu tamamen ortadan kaldırmanın farklı yöntemleri bulunuyor ve kuru fasulyeye dair tüm detaylarla birlikte bu yazıda sizleri bekliyor.

KURU FASULYE NEDEN GAZ YAPAR?

Severek tüketilen bakliyat çeşitlerinin başında gelen kuru fasulye, içeriğinde bulunan oligosakkarit isimli şeker nedeniyle tüketildiğinde gaz yapıyor. Bu şeker maddesi ise ne midede ne de ince bağırsakta sindirilemeyen bir yapıya sahip. Ancak kalın bağırsakta bulunan bakterilerle parçalanabilen oligossakarit, bu parçalanma sırasında hidrojen, karbondioksit ve nitrojen gibi gazların açığa çıkmasına neden oluyor. Tüketmeden önce bu maddenin fasulye içerisindeki etkisini azaltmak ise gaz probleminin ortadan kalkmasında büyük önem taşıyor.





KURU FASULYENİN GAZI NASIL ALINIR?

Kuru fasulyeyi pişirmeden önce alabileceğiniz basit yöntemler sayesinde gaz problemini tamamen ortadan kaldırabilirsiniz. Kendinize en uygun olanı seçebileceğiniz en etkili yöntemler ise şöyle;

Fasulyeyi pişirmeden önce haşlama işlemi uygularken tencerenin içerisine 1 çay kaşığı kimyon koymak, gaz yapmasının önüne geçer. Aynı şekilde ve miktarda koyacağınız kekik de benzer bir etki yaparak gaz yapma sorununu çözecektir.





Kuru fasulyeyi yapmaya önceden karar verdiyseniz, bir gece önceden su içerisinde bekletmeniz de oldukça etkili bir yöntemdir. Bir kabın içerisine fasulyeleri koyup üstünü geçecek kadar su ekleyerek ertesi güne kadar bekletmeniz gerekmektedir. Ardından pişirmeden önce haşlama esnasında yüzeye çıkan köpükleri kaşıkla alarak gaz problemini kökünden çözebilirsiniz.

Fasulye haşlanırken içerisine bir yemek kaşığı karbonat eklemek de yaygın şekilde kullanılan bir yöntemdir. Fasulyenin de daha hızlı haşlanmasını sağlayacak bu yöntem, gaz yapma sorununu da yok edecektir.

Son olarak kullanılan yöntem ise fasulye yemeğini pişirirken içerisine çiğ olarak dörde bölünmüş bir patates eklemek bulunuyor. Fasulyenin tüm gaz yapma özelliğini alacak olan patatesin pişirilme işleminden sonra tüketilmeden atılması ise önemli bir nokta.

FASULYENİN FAYDALARI

İçeriğinde bulunan zengin lifler sayesinde tok tutmaya yardımcıdır. Aynı zamanda bu lifler sayesinde bağırsak sağlığı üzerinde olumlu etkileri vardır ve kabızlık sorununun önüne geçer.

Migren rahatsızlığı ile mücadele edenler için tüketilmesi gereken besinlerin başında gelir. İçerisinde bulunan B3 vitamlerinden biri olan niasin bulunmaktadır. Bu vitamin, migrenle savaşmada ve ağrıları önlemede bire birdir.

Kalp krizi riskini engeller. Düzenli tüketimde kalp tıkanıklığının da önüne geçmeye yardımcıdır. Şeker hastaları için de ideal bir besin olarak kabul edilmektedir.

İçerisinde demir ve protein bulunduğu için et tüketmeyenlerin yiyebileceği harika bir alternatiftir.

Böbrek sağlığı için oldukça yararlı olan kuru fasulye, böbreklerdeki taş ve kumun atılmasına da yardımcı olur.