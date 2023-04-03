Kuru Üzüm Nasıl Yapılır? Evde ve Güneşte En Kolay Yaş Üzüm Nasıl Kurutulur?

Kuru üzüm nasıl yapılır sorusu üzüm seven ya da genel kültür kapsamında konuyu araştırmak isteyenlerin merak ettiği bir konudur. En kolay üzüm kurutma yöntemleri, yöresel olarak da farklı uygulamaların yer aldığı bir konudur. Yaş üzüm nasıl kurutulur konusunu evde üzüm kurutma kapsamında da araştırabilirsiniz. Güneşte üzüm kurutma yöntemleri ile ilgili merak ettikleriniz için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Kuru Üzüm Nasıl Yapılır?

Kuru üzüm hem çocuklar hem de yetişkinler için son derece faydalı olan bir besin kaynağıdır. Mineral ve demir açısından çok zengin olan bu besin kaynağı, marketlerden kolay bir şekilde temin edilebilir. Üzüm, güneşte ve fırında pratik şekilde kurutulabilir.

Üzüm bir yaz meyvesidir. A, B, C, E vitamini, demir, potasyum, kalsiyum, magnezyum, sodyum ve fosfor açsından son derece zengin olan bu meyvenin kış aylarında da tüketilmesi için kurutma uygulaması yapılmalıdır. Üzüm, uzun süre bozulmadan kalan bir meyve değildir. Yaş şekilde muhafaza ettiğinizde kısa süre içinde üzüm bozulacaktır.

En Kolay Üzüm Kurutma Yöntemleri

Üzüm, yaş olarak kurutulabildiği gibi kuru şekilde de tüketilebilir. Güneşte, fırında ya da dehidratör ile üzümün kurutulması mümkündür. Ülkemizde genellikle üzümün güneşte kurutulması tercih edilir. Üzümün güneşte kurutulması için aşağıdaki uygulamalar yapılmalıdır.

Öncelikle üzümleri saplarından ayırarak güzelce yıkayın.

Üzüm tanelerini birbiri ile temas etmeyecek şekilde bir tepsinin içine yayın.

Tepsinin üzerini ince bir tülbent ile örtün. Bu sayede üzümler tozlanmadan kuruyacaktır.

Tepsiyi güneş alan bir yere koyun ve ara ara tepsiyi çevirin.

Üzümler kuruduğunda cam kavanozlarda muhafaza edebilirsiniz.

Üzümleri kurutmak için 100 dereceye ısıtılmış olan fırında kurutma yöntemini de tercih edebilirsiniz. Fakat üzüm kurutma ile ilgili en doğal yöntem güneşte kurutma yöntemidir.