Lastik tamircisi Vesile Nine işini gelinine devretti!

"Gelinim şimdi eşine destek oluyor. Yaşlanınca, oğlum artık dinlenmemi istedi. Eski gücüm kalmadı. Bazen beni evde bırakıyorlar, çalışmadan duramıyorum. Elin işleyecek illa ki. Gelin kaynana 4 yıl bu işi birlikte yaptık. Gelinimin bu işi yapmasından çok memnunum. Çalışmamı istemedikleri için işi gelinime devrettim. Kadınlara çağrım mesleksiz kalmasınlar. Biz Türk kadınıyız, ayağımızın üzerinde duralım."

GELİNİ DE USTASI KAYINVALİDESİNİN YOLUNDAN GİDİYOR

Huriye Akın ise kendi işlerini yapmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Eşi ve kayınvalidesiyle yıllarca lastikçilik yaptıklarını anlatan Akın, "İşlerimiz güzel. Bu işi kayınvalidemden öğrendim. Bir lastiği kendim söküp takabiliyorum. Zor iş ama zevkli. Biraz güç isteyen bir iş. Alıştım, severek yapıyorum. İşçi bulamıyoruz. O yüzden hepimiz çalışıyoruz." diye konuştu.

Ali Akın (62) da annesi ve eşiyle yıllarca güzel bir ekip çalışması ortaya koyduklarını söyledi.