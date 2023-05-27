Lavaboları çamaşır suyu kullanmadan beyazlatıyor! Hem doğal hem anında etki! Bembeyaz lavabo için…

KARBONAT

Karbonat, beyazlatıcı özelliklere sahip başka bir doğal maddedir. Biraz karbonatı lavabonun üzerine serpin ve nemli bir sünger veya fırça ile ovun. Karbonat, lekeleri çıkarmak ve lavaboyu beyazlatmak için etkili bir şekilde çalışır. Ayrıca, kötü kokuları gidermeye yardımcı olur ve lavabonun ferah bir görünüm kazanmasını sağlar.

BUHAR

Sıcak su buharı, lavaboyu beyazlatmak için doğal bir yöntemdir. Bir buhar temizleyici veya sıcak su dolu bir kabı lavabonun üzerine yerleştirin. Buhar, lavabodaki kiri ve lekeleri yumuşatır ve temizlemenizi kolaylaştırır. Buhar aynı zamanda mikropları da öldürerek hijyenik bir temizlik sağlar.