"Leylek Dede" Enezli balıkçıyla birlikte balık tutuyor! "Karnı doyuncaya kadar gitmez"

Yılmazoğlu avlanmak için açıldığında leylek de teknesine konarak, kendisine arkadaşlık etmeye başladı.

Enez'de 40 yıldır balıkçılıkla geçimini sağlayan Yılmazoğlu, birkaç yıl önce kıyıda yanına gelen leyleği balıkla beslemeye başladı. Leylek bir süre sonra Yılmazoğlu'na alıştı.

AA muhabirine açıklama yapan balıkçı Yılmazoğlu, leyleğin ağlarından çıkan balıklara ortak olduğunu ve karnını doyurmadan kayıktan ayrılmadığını söyledi.

Kıyıda ve teknesinde "Dede"yi beslediğini ifade eden Yılmazoğlu, "Yazın gelir ve bizi bulur. Balıkçılık yapıyoruz. 'Dede', kayığımızın başına biner karnı doyuncaya kadar gitmez, 2 balık bizeyse 1 balık ona veririz." dedi.

Leylekle dostluğunun kolay olmadığını belirten Yılmazoğlu, balıkla birkaç yıl beslemesi sonrası aralarında bir arkadaşlığın oluştuğunu söyledi.