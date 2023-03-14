Lezzetine meftun olacağınız bir tat: Cennet çamuru tatlısı

Kilis'e özgü olan bu lezzet, 1957 yılında cennet çamuru ismine sahip oluyor. Cennet çamuru denmesinin sebebi ise, bu tatlıyı tadan bir müşterinın: "Tıpkı cennet gibi güzel! Böyle bir tat ve lezzet olamaz!" demesi ile bu hikaye başlıyor. Bunu duyan Kilis'te yılların ustası Abdülkerim Bekân ise cennetin çamuru olmaz, varsa da onun lezzetinden varsayımıyla, bu tatlıya cennet çamuru adını veriyor. Lezzetli mi lezzetli olan bu tatlıyı birer şef edasıyla kendi mutfaklarımızda pişirmeye ne dersiniz? Öyleyse gelin tarifin detaylarına birlikte bir bakalım.