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Lezzetine meftun olacağınız bir tat: Cennet çamuru tatlısı

Kilis mutfağına Halep’ten gelmiş bir lezzet olan cennet çamuru, lezzeti ve görünümüyle herkesin bayılacağı lezzetler arasında yerini alıyor. Kaymaklı künefeye benzeyen bu tatlı, ilginç ismiyle akıllarda bir soru işareti oluşturuyor. Kilis mutfağının göz bebeği olan bu tatlının adında saklı olan hikaye çamura benzemesinden dolayı ortaya çıkıyor. Fakat tadı ise akıllara durgunluk veriyor. İşte cennet çamuru tatlısı tarifi...

Giriş Tarihi: 14.03.2023 12:03 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 12:03
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Lezzetine meftun olacağınız bir tat: Cennet çamuru tatlısı

Kilis'e özgü olan bu lezzet, 1957 yılında cennet çamuru ismine sahip oluyor. Cennet çamuru denmesinin sebebi ise, bu tatlıyı tadan bir müşterinın: "Tıpkı cennet gibi güzel! Böyle bir tat ve lezzet olamaz!" demesi ile bu hikaye başlıyor. Bunu duyan Kilis'te yılların ustası Abdülkerim Bekân ise cennetin çamuru olmaz, varsa da onun lezzetinden varsayımıyla, bu tatlıya cennet çamuru adını veriyor. Lezzetli mi lezzetli olan bu tatlıyı birer şef edasıyla kendi mutfaklarımızda pişirmeye ne dersiniz? Öyleyse gelin tarifin detaylarına birlikte bir bakalım.

MALZEMELER:

  • 300 gram kadayıf
  • 4 yemek kaşığı tereyağı
  • 100 gram toz Antep fıstığı

Şerbeti için:

  • 2 su bardağı şeker
  • 1 su bardağı su
  • 3-4 damla limon

NASIL YAPILIR?

  1. Tencerenin içerisine şerbet malzemelerini koyun ve 30 dakika kaynatıp ocaktan alın. Sonrasında biraz soğumaya bırakın.
  2. Ardından kadayıfları güzelce parçalayın ve tereyağı ile renk almayacak şekilde orta ateşte kavurun.
  3. İçerisine fıstığın 10 yemek kaşığı antep fıstığını ekleyip kavurma işlemine başlayın.
  4. Isınan ve hafif kavrulan karışıma azar azar şerbeti ekleyip karıştırın.
  5. Tüm şerbeti çekip kıvam aldığında tatlımız servise hazırdır.
  6. Son olarak ise üzerine kaymak ve kalan fıstığı ekleyip servis edenilirsiniz.
  7. Herkese afiyet olsun!
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