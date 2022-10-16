Lezzetleri ve tarihi yapısı ile herkesi büyüleyecek!

Uçakla bir yerlere gitmek de güzel tabii ama ben arabayla İstanbul'dan atlayıp birkaç saatte ulaşabileceğim yerleri de çok seviyorum. Özellikle Marmara Bölgesi içinde günübirlik ya da bir hafta sonu için gidilebilecek pek güzel yerler mevcut... Bunlardan biri de geçtiğimiz hafta gitme şansı yakaladığım Edirne... Edirne, Marmara Bölgesi'nin Trakya kesiminde, Yunanistan ve Bulgaristan sınırında yer alıyor... Bunu özellikle yazıyorum coğrafyanın ve tabiatın güzelliğini gözlerinizin önüne getirebilin diye... Bir de bu güzel şehrin tarihi de oldukça iddialı... Edirne 1369'dan 1453'e yani İstanbul'un fethine kadar, Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentiydi... Yani bahsettiğimiz şehir tarihi dokusuyla sizleri kısa süre içinde kendisine hayran bırakacak türden... Ailem de Balkan kökenli olduğu için sanırım Trakya benim her daim çok sevdiğim coğrafi noktalardan biri, o yüzden de bu şehri bir farklı sevmiş olabilirim... Neyse sonuç olarak gelelim kısa süreli bir tur içinde Edirne'de kesinlikle görmeniz gereken noktalara...





EDİRNE SARAYI



Dedik ya Edirne, Osmanlı'nın başkentlerinden... Bu şehre tam da bu gözle bakabilmeniz için Saray-ı Cedid-i Amire olarak da adlandırılan Edirne Sarayı'nı kesinlikle görmeniz gerekiyor... Saray; zamanında Topkapı Sarayı'ndan sonra Osmanlı'nın en büyük sarayıydı. 1475'te yapımı tamamlan sarayın çok küçük bir bölümü günümüze kadar ulaşmış olup birçok yapısının yıkıldığı tarih 1876 ve 1877 yılları arasında süren Rus Savaşı'nda gerçekleşti...





SULTAN II.BAYEZİD KÜLLİYESİ



Şehirdeki en etkileyici noktalardan biri... Sultan II.Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, Osmanlı padişahı II. Bayezid tarafından Mimar Hayreddin'e yaptırılmış. Osmanlı darüşşifasında neler yapıldığını görmek açısından önem taşıyan külliyenin hemen yanında bulunan tıp medresesi de oldukça ilgi gören yerler arasında. Tıp ve hastalara ilgi konusunda Osmanlı'nın dönemindeki birçok krallık ve imparatorluktan ne kadar gelişmiş olduğunu bu yapıyı gezdiğinizde net bir şekilde görüyorsunuz.



RÜSTEM PAŞA KERVANSARAYI



Sadrazam Rüstem Paşa'nın Mimar Sinan'a yaptırdığı kervansaray, Osmanlı sanatının klasik dönemdeki mimarileri tarzını anlamanız açısından önemli... Dönemin en ilginç ve görkemli yapıları arasında yer alır. 1554 yılında yaptırılan Rüstem Paşa Kervansarayı günümüzde otel olarak kullanılanılıyor...





MERİÇ KÖPRÜSÜ



Abdülmecit tarafından yaptırılan Meriç (Mecidiye) Köprüsü; Edirne-Karağaç yolunda Meriç Nehri üzerinde yer alıyor. 263 metre uzunluğundaki köprünün, 13 ayak üzerinde 12 sivri kemeri bulunuyor. Ortasında mermerden bir yazıt köşkü olan köprü, Edirne'nin sembollerinden biri olmasının yanı sıra Osmanlı Dönemi'ne ait en güzel köprü örneklerinden de biri.





KARAAĞAÇ TREN GARI



1. Abdülhamit döneminde yapılan Karaağaç Tren Garı günümüzde, Trakya Üniversitesi Rektörlük Binası olarak hizmet veriyor. İstanbul'daki Sirkeci Garı örnek alınarak yapılan garın mimarı ise Mimar Kemalettin Bey... Bahçesinde bir vagonun da sergilendiği Karaağaç Tren Garı turistlerin en çok fotoğraf çektirdiği lokasyonlardan biri...

SELİMIYE ARASTASI



III. Murat tarafından Selimiye Camii'ne gelir sağlamak için yaptırılan Selimiye Arastası'nın mimarı Osmanlı Dönemi'nde yapılan pek çok yapıda izi olan Davut Ağa. 256 m uzunluğunda ve 73 kemerli olan arasta günümüzde de faal olarak hizmet veriyor. Arasta içerisinde hediyelik eşyadan kıyafete kadar pek çok alternatifin yer aldığı mağazalardan alışveriş yapmak mümkün.





ESKİ CAMİ



Edirne'nin merkezinde yer alan Eski Camii de Edirne'de ziyaret edebileceğiniz en önemli camilerden biri. Yan kapısı üzerinde bulunan kitabeye göre; mimarı Konyalı Hacı Alaaddin, kalfası ise Ömer ibn-i İbrahim. Osmanlı Dönemi'nden günümüze ulaşan en eski anıtsal yapı olan caminin yapımına 1403 yılında Sultan Süleyman döneminde başlansa da 1414 yılında Çelebi Sultan Mehmet döneminde bitiriliyor.



ÜÇ ŞEREFELİ CAMİ



Sultan II. Murat tarafından yaptırılan Üç Şerefeli Camii, İslam dünyasının en önemli ibadethanelerinden biri. 1443- 1447 yılları arasında yapıldığı bilinen cami, Selçuklu mimarisindeki çok kubbeli dönemden tek Kubbeli döneme geçişin de ilk örneklerinden. Selimiye Camii yapılana kadar en büyük minarelere sahip olan cami, kubbelerinde orijinal kalem işleri ve renkli camları ile Edirne'de mutlaka görülmesi gereken yerler listenizde olmalı.





SELİMİYE CAMİSİ



Osmanlı mimarisinin en güzel eserlerinden biri olan Selimiye Camii, Edirne'de görmeniz gereken yerlerin başında geliyor. II. Selim'in Mimar Sinan'a yaptırdığı caminin yapımına, 1568 yılında başlandığı biliniyor. Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği cami, 8 dayanaklı cami planının da en başarılı örneği. Mimarisiyle olduğu kadar taş, mermer, çini ve ahşap sedef gibi süsleme sanatlarıyla da ziyaretçilerini büyüleyen caminin geniş dış avlusunda; Darül-Sübyan, Darül-Kur'a ve Darül-Hadis yapıları bulunuyor.





EDİRNE, LEZZET DEMEK



Gezdik gördük, peki Edirne'de ne yenir ne içilir, nesi meşhur? Edirne gurme turlar için de en çok tercih edilebilecek noktalardan biri... Size mini bir iste yaptım, bu yemekler Edirne ile meşhur... Oraya gitmişken muhakkak bunlardan tadın, kurabiyeleri de paket yapıp eve dönerken yakınlarınıza götürün...



Tava Ciğeri – Yaprak Ciğer

Ciğer Sarma

Acı Badem Kurabiyesi

Kavala Kurabiyesi

Bulgur Çorbası

Büryan

Kadınbudu Köfte

Soğanlı Tavuk Yahni

Zirva

Elbasan Tava

Mamzana

Piyaziye

Mutancana

Kandilli Mantı