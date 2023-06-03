LGS'ye girecek öğrencilere özel tavsiyeler: Bu cümlelerden uzak durun!

Yarın, binlerce öğrenci LGS’ye girecek. Bugün birçok evde heyecan ve kaygı var. Ancak bu kaygıyı kontrol altına almak önemli. Biz de sınava bir gün kala yapılması gerekenleri uzmanıyla konuştuk

PINAR YILDIZ YÜKSEL Giriş Tarihi: 03.06.2023 11:49 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 11:54 PAYLAŞ ABONE OL

Yarın binlerce öğrenci, Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) girecek. Bugün birçok evde heyecan dorukta! Sene boyunca verdikleri emeklerin karşılığını almak ve istedikleri okullara girmek istiyorlar. Bu haklı bir istek! Ancak aşırı kaygılanmaya ve bu kaygının sizi ele geçirmesine izin vermeyin. Hiçbir sınav hayatın sonu değildir. Yaşamda sayısız seçenek olduğunu asla unutmayın. Ebeveynler de çocukları için en iyisini istiyor. Ancak bu çocuklarınıza baskı olarak dönmesin. "Sen yaparsın, çok çalıştın, en iyi yerlere gireceksin" gibi motive edici olduğunuzu düşündüğünüz cümleler, aslında çocuğunuzu psikoloji üzerimde aşırı bir baskı oluşturabilir. Biz de psikolog Sevda Bakırel ile sınava bir gün kala öğrencilerin ve velilerin kaygılarını nasıl kontrol edebileceklerini konuştuk.





BUGÜN KENDİNİZE ZAMAN AYIRIN Birçok öğrencide sınav kaygısı var. Heyecanlılar... Bu kaygıyı hafifletmek için bugün neler yapabilirler?



Sınavdan önceki gün için kaygınızı azaltmanız ve sakin kalmanıza yardımcı olacak ipuçları: O gün yeni bilgiler öğrenmemeli ve ders çalışmayı bırakmalısınız, artık kendinizi psikolojik olarak sınava hazırlamalısınız. Yeni konu öğrenmek paniklemenize neden olabilir ve moral bozulmaları yaşanabilir. O gün dinlenmek ve rahatlamak için kendinize zaman ayırın. Nasıl rahatlayacağınızı ve gevşeyeceğinizi öğrenmeye çalışın. Böylece sınav esnasındaki kriz anında nasıl davranacağınızı bilmek sizi güvende hissettir. Ilık duş alın, kısa yürüyüşler yapın ve sizi kaygılandırmayacak insanlarla sohbet edin. Komik bir film izlemek, eğlenceli bir kitap okumak ya da hareketli şarkılar dinlemek sizi rahatlatır. Rahatlatıcı aktiviteler kaygıyı her zaman azaltır. Sınavda başarıyı artırır düşüncesiyle bedeninizin alışık olmadığı besinleri almak yararlı olmayabilir, farklı sorunlar oluşturabilir o yüzden normal hayatınızda değişiklikler yapmayın. Uyku saatinizde yarın sınav var düşüncesiyle erken yatmış olmanız sizi daha fazla strese sokabilir, rutininizi bozmadan devam edin. Sınav için gerekli olan tüm materyallerinizi geceden hazırlayın.