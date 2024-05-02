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Lokum gibi nohut yemeğinin sırrı! Suyuna bir kaşık ekleyin: Şefler de böyle yapıyor...

Nohut, salatadan ana yemeğe birçok yerde kullanılabilen çok yönlü bir besin. Bir tabak pilavın yanında tüketilen nohut yemeği ise; Anadolu'nun en vazgeçilmez yemek seçeneklerinden biri. Fakat her seferinde nohuttan aynı lezzeti alamadığınızı fark etmişsinizdir. Nohutu en lezzetli ve şişkinliği bitirecek yöntemi ise aslında basit bir püf noktasında yatıyormuş meğer. İşte bir kere denediğinizde bir daha vazgeçemeyeceğiniz lokum gibi nohutun sırrı...

Giriş Tarihi: 02.05.2024 09:39 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 09:49
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Lokum gibi nohut yemeğinin sırrı! Suyuna bir kaşık ekleyin: Şefler de böyle yapıyor...

Nohutun en lezzetli formu, aslında birkaç yöntemden geçiyor. Bunun için pişirme öncesinde ve pişirme esnasında birkaç detayı uygulamak, lezzetini katbekat artırabilir. Nasıl mı? İşte o ayrıntılar...

PİŞİRME ÖNCESİNDE NE YAPILMALI?

Nohutu pişirmeden önce en az 8 saat, tercihen bir gece önceden soğuk suda ıslatın. Bu, nohutların daha hızlı pişmesini ve daha yumuşak olmasını sağlar. Islatma suyuna 1 tatlı kaşığı karbonat ekleyebilirsiniz. Karbonat nohutların gaz yapmasını engeller ve daha lezzetli olmalarını sağlar.

PİŞİRME ESNASINDA MUTLAKA BU ADIMLARI İZLEYİN!
  • Islatılmış nohutları tencereye alın ve üzerini 3-4 parmak geçecek kadar soğuk su ekleyin.
  • Tencereyi ocağa alın ve kaynatın. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın ve nohutlar yumuşayana kadar pişirin. Pişme süresi nohutların tazeliğine ve büyüklüğüne göre değişir, ortalama 1-2 saattir.
  • Pişirme sırasında nohuta tuz eklemeyin. Tuz nohutların sertleşmesine neden olabilir. Tuz eklemeyi yemeğin sonuna bırakın.
  • Nohutları pişirme işleminin ortasında ara ara karıştırarak daha eşit pişmesini sağlayabilirsiniz.
  • Köpük oluşursa kepçe ile alın.

LEZZETLENDİRME ADIMLARINA GEÇİŞ

  • Nohut yemeğine soğan, sarımsak, domates, biber gibi sebzeler ekleyebilirsiniz.
  • Baharat olarak kimyon, karabiber, pul biber, kekik kullanabilirsiniz.
  • Nohut yemeğine et veya sebze suyu da ekleyebilirsiniz.
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