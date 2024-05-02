Lokum gibi nohut yemeğinin sırrı! Suyuna bir kaşık ekleyin: Şefler de böyle yapıyor...

Nohutun en lezzetli formu, aslında birkaç yöntemden geçiyor. Bunun için pişirme öncesinde ve pişirme esnasında birkaç detayı uygulamak, lezzetini katbekat artırabilir. Nasıl mı? İşte o ayrıntılar...
PİŞİRME ÖNCESİNDE NE YAPILMALI?
Nohutu pişirmeden önce en az 8 saat, tercihen bir gece önceden soğuk suda ıslatın. Bu, nohutların daha hızlı pişmesini ve daha yumuşak olmasını sağlar. Islatma suyuna 1 tatlı kaşığı karbonat ekleyebilirsiniz. Karbonat nohutların gaz yapmasını engeller ve daha lezzetli olmalarını sağlar.
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