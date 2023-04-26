Mantar Nasıl Saklanır? Yıkanmış Mantar Derin Dondurucuda Saklanır Mı, Nerede Muhafaza Edilir?

Mantar nasıl saklanır sorusu mantarın türlerine göre yanıtlanması gereken konulardandır. Bunun yanında mantar derin dondurucuya konur mu, nerede saklanır sorularına da yine detaylı olarak yanıt vermek gerekir. Hızlı bozulan ve çabuk tüketilmesi gereken gıdalardan olduğu için saklama koşullarına da dikkat etmek önem taşır. Yıkanmış mantar derin dondurucuda saklanır mı, nerede muhafaza edilir sorularının tüm yanıtlarını sizler için paylaştık.

Mantar Nasıl Saklanır?

Mantar dünyanın birçok yerinde yetişen ve son derece faydalı olan bitki türleri arasında yer alır. En önemli besin maddelerinden biri olan mantar son derece sevimli bir görüntüye sahiptir. Ancak mantarların tüketilmesi ve saklanması dikkatli olmayı gerektiren konulardır. En ünlü restoranların mutfaklarına dahi giren bu besin maddesinin uygun koşullarda saklanması gerekir. Bunun için de derin dondurucu ve buzdolabı gibi araçlarda saklanması üzerinde durulmaktadır.

Buzdolabında Mantar Saklama Yöntemleri

Mantarı buzdolabında uygun koşullar altında saklamak mümkün olabilir. Bunun için de birtakım noktalara dikkat etmek gerekir. Saklama konusunda özellikle şu detaylar önemlidir:

İlk olarak mantarları seçmek gerekir. Alt kısımları yarılmamış ve ayrılmamış mantarlar daha uzun süre dayanabilir.

Mantar ne kadar topraklı ise o kadar doğal olarak kabul edilir.

Buzdolabında saklamak için çekmeceler ideal değildir. Bu nemlenmesine neden olur.

Açıkla saklamak her zaman daha idealdir. Ancak hava alacak şekilde açıkta olmalıdır.

Poşet içerisinde ya da streç film ile kaplı olmamalıdır.

Mantarın dokusu süngerimsidir ve bu da kokuları emmesine neden olur. Bu nedenle kokulu gıdalar yanında bulundurmamak gerekir.

Kullanılacak kadar mantarı almak ve hızlıca tüketmek en çok önerilen konular içerisinde yer alır.

Derin Dondurucuda Mantar Saklama

Mantarı derin dondurucuda saklamak da üzerinde durulan konulardandır. Bu işlem öncesinde ise yıkamak doğru değildir. Mantarı yıkamak çözdürdükten sonra içerisindeki tüm suyu salmasına neden olur. Bu da mantarın diriliğini kaybetmesine neden olur. Mantarları tazeliğini yitirmeden saklamak için hem kuru hem de temiz olarak dondurmak gerekir. Bu süreçte şunlara da dikkat etmek önemlidir:

Mantarların bütün olarak ya da dilimlenmiş olarak buzdolabı poşeti içerisinde dondurulmasına dikkat etmelisiniz.

Pişirdikten sonra derin dondurucuda saklamak mümkün olabilir.

Çiğ olarak derin dondurucuya kaldırılan mantarı bir ay boyunca saklamak mümkündür.

1 aydan daha uzun süre derin dondurucuda kalmış olan mantarı tüketmek doğru değildir.

Soteledikten sonra ise en fazla 2.5 ay kadar saklamak mümkündür.

Bunların yanında çiğ mantarlar derin dondurucudan çıkarıldıktan sonra kendi kendilerine çözülmelerini beklemek gerekir.