Meğer bu besin siğillerin kökünü kazıyormuş! Parmağınıza sardığınızda bir gecede kurutuyor…

HPV virüsünün neden olduğu, deri üstünde meydana gelen siğiller tehlikeli olmasa da görsel olarak rahatsızlık verebilirler. Eğer siğil problemi yaşıyor ve kurtulmak istiyorsanız bahsedeceğimiz bu doğal yöntemleri deneyebilirsiniz. Ancak tarifleri uygulamadan önce doktorunuza danışmanızı öneririz.

DAMLA PROPOLİS







Antibiyotik ve antiviral özelliği sayesinde propolis siğillerin kurumasına yardımcı olabilecek doğal bir üründür. Siğilli bölgeye birkaç damla propolis damlatın. Ardından üzerini ince bir pamukla kapatın. Bu işlemi günde 2 kez uygulayabilirsiniz.

TAZE LİMON VE SARIMSAK





Bu iki besin de doğal antibiyotik kaynağıdır. Sarımsağın içinde bulunan allisin maddesi iyi bir mikrop önleyicidir, mantarı ve bakterilere karşı koruma sağlar. Limonda bulunan asit ise cildin pH seviyesini düzenler. Bir diş sarımsağı iyice ezin ve yarım limonun suyuyla karıştırın. Malzemeleri yapışkan bir kıvam alması için birkaç dakika bekletin. Macun kıvamına gelen karışımı siğilin olduğu bölgeye sürün ve üzerini sargı beziyle kapatın. Yaklaşık 7, 8 saat siğilin üzerinde beklettikten sonra bölgeyi soğuk suyla yıkayın. Siğil tamamen geçene kadar bu işlemi uygulayın, ancak öncelikle doktorunuzdan onay almanız gerektiğini unutmayın…

MUZ KABUĞU





Siğillerden kurtulmak için bir diğer doğal yöntem ise muz kabuğu yöntemidir. Muz kabuğunun iç kısmını siğil olan bölgeye krem gibi sürün. Düzenli olarak muz kabuğu uyguladığınız bölgede siğil kuruyarak küçülecektir.



BAL







Doğal balın antiviral ve antibakteriyel özellikleri vardır. Siğil üzerine bal sürmek veya bandajla kapatmak, iyileşmeyi hızlandırabilir.

ÇAY AĞACI YAĞI





Çay ağacı yağı antiviral özelliklere sahiptir ve cilt lezyonlarının tedavisinde kullanılabilir. Ancak, çay ağacı yağının saf formu cilde zarar verebilir, bu yüzden bir taşıyıcı yağ ile seyreltilmesi önemlidir.