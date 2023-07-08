Meğer bunca zaman yanlış saklamışız! İşte ketçap şişelerinin “asıl durması gereken yer”

"KETÇABI NEREDE SAKLAYACAĞINIZ, NE KADAR SÜREDE TÜKETTİĞİNİZLE İLGİLİ" Ancak, evde ne sıklıkla ketçap kullanıyorsunuz? Sadece ara sıra hamburger veya bir patates kızartması yiyecekseniz, buzdolabında saklamak ideal olabilir. Ketçabı dışarda saklamak bozulmasına yol açmasa da soğukta saklanması lezzetini ve raf ömrünü koruyacaktır.

Buna karşın ketçap sizin vazgeçilimez bir sos ise ve birkaç haftada bir yenisini alıyorsanız, ketçabı tehzagınızın üzerinde veya masanızda tutmanızda hiçbir sakınca da yoktur.