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Meğer bunca zaman yanlış saklamışız! İşte ketçap şişelerinin “asıl durması gereken yer”

Yiyecekleri lezzetlendirmek adına kullandığımız soslar, sofralarımızın da birer vazgeçilmezi. Peki bu soslar nerede ve ne şekilde saklanmalı? Çoğumuzun ilk aklına gelen yer buzdolabı olsa da uzmanların bu konuda söyleyeceği farklı şeyler bulunuyor...

Giriş Tarihi: 08.07.2023 15:23
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Meğer bunca zaman yanlış saklamışız! İşte ketçap şişelerinin “asıl durması gereken yer”

Bir restoranda ketçap ve acı sos şişelerinin genellikle masada durduğunu fark etmişsinizdir. Bunun sebebi; bu ürünlerin raf ömrünün daha fazla olmasının yanı sıra, çabuk bitmesidir. Peki siz evinizde nasıl saklıyorsunuz?

"DOĞAL ASİTLİĞİ NEDENİYLE RAF ÖMRÜ UZUN"

Ketçap, doğal asitliği nedeniyle raf ömrü olan bir üründür. Bu, bozulmadan uzun süre (açılmadan önce) saklanabileceği anlamına gelir. Şişeyi açtıktan sonra bile içeriğinin bozulması uzun zaman alacaktır.

Restoranlar, şişe ketçapları dışarıda tutabilirler, çünkü haftalarca veya aylarca kullanılmamaları konusunda endişelenmelerine gerek yoktur. Sık sık yeni şişelerle değiştirirler.

"KETÇABI NEREDE SAKLAYACAĞINIZ, NE KADAR SÜREDE TÜKETTİĞİNİZLE İLGİLİ"

Ancak, evde ne sıklıkla ketçap kullanıyorsunuz? Sadece ara sıra hamburger veya bir patates kızartması yiyecekseniz, buzdolabında saklamak ideal olabilir. Ketçabı dışarda saklamak bozulmasına yol açmasa da soğukta saklanması lezzetini ve raf ömrünü koruyacaktır.

Buna karşın ketçap sizin vazgeçilimez bir sos ise ve birkaç haftada bir yenisini alıyorsanız, ketçabı tehzagınızın üzerinde veya masanızda tutmanızda hiçbir sakınca da yoktur.

Kısacası, ketçap tüketiminde dikkat edilmesi gereken "ne kadar sürede" tükettiğinizle ilişkili. Ketçapseverseniz, her daim sofranızda bulunabilir. Aksi takdirde ketçap şişelerinin buzdolabında olması sizin için daha ideal bir saklama yöntemi olabilir.

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