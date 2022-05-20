Meğerse dişleri inci gibi parlatıyormuş! İşte baharat dolabınızdaki mucize!

Üç malzemeyi bir kapta karıştırarak macun kıvamını almasını sağlıyoruz. Sabahları kalkınca ve akşamları yatmadan düzenli olarak 2 hafta boyunca dişleri bununla fırçalıyoruz. Dişler istenilen beyazlığa ulaştığında haftada 2 defa uygulama yapmaya devam edin.

DİŞLERİNİZİN BEYAZLIĞINI KORUMAK İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER

Diş etlerinizde ya da genel ağız sağlığınızda herhangi bir sorun var ise bu kürü uygulamadan önce mutlaka hekiminize danışmanızda fayda var. Kullanılan malzemeler her ne kadar doğal olsa da çeşitli reaksiyonlara neden olabilir.

Bunun dışında ise dişlerinizi beyazlattıktan sonra tekrar sararmaması için öncelikle çay ve kahve tüketimini azaltmanız gerekmektedir. Çünkü bu tip besinler dişlerin yüzeyinde sararmalara neden olarak bir süre sonra eski haline dönmeleriyle sonuçlanacaktır.

Düzenli olarak diş hekiminizi ziyaret edin, dişlerinizi belirli aralıklarla temizletin ve şeker gibi dişlerde çürüklere neden olacak yiyeceklerden de uzak durun.

Asitli içecekler içmek ve sigara bağımlılığı dişleri en kötü etkileyen alışkanlıklardandır. En kısa sürede bırakarak diş ve ağız sağlığınızı koruyabilirsiniz.