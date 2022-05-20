Meğerse dişleri inci gibi parlatıyormuş! İşte baharat dolabınızdaki mucize!

Aynı zamanda altın baharat olarak da bilinen zerdeçalın faydalarına her gün bir yenisi daha ekleniyor. Son olarak ise evde zerdeçal kullanarak hazırlayacağınız bu yöntemle inci gibi bembeyaz dişlere sahip olabilirsiniz.
ZERDEÇALLI DİŞ BEYAZLATMA YÖNTEMİ
Malzemeler;
Uygulama;
Tüm malzemeleri bir kabın içerisine alın ve tamamen karıştırarak macun kıvamına getirin. Sabah ve akşamları diş macunu olarak kullanabilir ya da diş temizleme rutininize haftalık olarak ekleyebilirsiniz.Düzenli kullanımda dişlerdeki beyazlamayı en fazla 2 hafta içerisinde göreceksiniz.
ALTERNATİF ZERDEÇAL İLE DİŞ BEYAZLATMA YÖNTEMLERİ
Yukarıda bulunan tarife alternatif zerdeçallı kürler de bulunuyor. İşte bunlardan bazıları…
Birinci yöntem
Malzemeler:
Uygulama:
Tüm malzemeleri bir kabın içerisine alın. Macun kıvamına gelene kadar güzelce karıştırın. Ardından diş fırçasının üzerine mercimek büyüklüğünde ürün alarak dişlerinizi normal şeklinde fırçalayın. Son olarak ağzınızı suyla durulayın. Günde 2 defadan fazla uygulama önerilmemektedir.
İkinci yöntem
Malzemeler:
Uygulama
Üç malzemeyi bir kapta karıştırarak macun kıvamını almasını sağlıyoruz. Sabahları kalkınca ve akşamları yatmadan düzenli olarak 2 hafta boyunca dişleri bununla fırçalıyoruz. Dişler istenilen beyazlığa ulaştığında haftada 2 defa uygulama yapmaya devam edin.
DİŞLERİNİZİN BEYAZLIĞINI KORUMAK İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER
Diş etlerinizde ya da genel ağız sağlığınızda herhangi bir sorun var ise bu kürü uygulamadan önce mutlaka hekiminize danışmanızda fayda var. Kullanılan malzemeler her ne kadar doğal olsa da çeşitli reaksiyonlara neden olabilir.
Bunun dışında ise dişlerinizi beyazlattıktan sonra tekrar sararmaması için öncelikle çay ve kahve tüketimini azaltmanız gerekmektedir. Çünkü bu tip besinler dişlerin yüzeyinde sararmalara neden olarak bir süre sonra eski haline dönmeleriyle sonuçlanacaktır.
Düzenli olarak diş hekiminizi ziyaret edin, dişlerinizi belirli aralıklarla temizletin ve şeker gibi dişlerde çürüklere neden olacak yiyeceklerden de uzak durun.
Asitli içecekler içmek ve sigara bağımlılığı dişleri en kötü etkileyen alışkanlıklardandır. En kısa sürede bırakarak diş ve ağız sağlığınızı koruyabilirsiniz.