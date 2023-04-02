Meral öğretmen depremin yıktıklarını bilgiyle inşa ediyor

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu kentte, çadır ve konteynerlerde barınan ailelerin çocukları için psikososyal destek çalışmaları yürütülüyor.

Bu çadır ile öğrencilerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Soyer, "Bu benim için büyük bir motivasyon. Oturup üzülmekten başka elimden gelen hiçbir şey yoktu. Üzülmek de insana bir fayda sağlamıyordu. Sınıfımız küçük ama içine sığdırdığımız yürekler çok büyük. 100'e yakın öğrencimiz burada ders alıyor. Çocuklarımın yüzleri gülüyor. Onların mutluluğu da beni ayakta tutuyor." dedi.

Meral Soyer, öğretmenlerin en zor zamanda dahi güçlü olmasının öğrencilere de güç kattığını ifade etti.

İçi kan ağlasa da öğrencileri için ayakta olduğunu dile getiren Soyer, "Sevinçlerini, üzüntülerini, korkularını, umutlarını her şeylerini paylaşıyorlar benimle. Ben onları unutmayacağım ömür boyu, onlar da beni unutmayacak. Bu sınıf sadece burada kalan çocuklar için açılmıştı. 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflar olarak devam ettik ilk günlerde. Daha sonra sayımız artmaya başladı. Burada kalanların dışından yakın mahallelerden de çocuklar gelmeye başladı. Veliler ısrarla bir saat de olsa çocukların derse girmesini istedi. Veliler çocuklarının sınıf havasını hissetmelerini istiyordu." diye konuştu.