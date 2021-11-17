Mesaiye kediler de başlıyor! Hem iş yeri hem yuva

Kedi , bu süreçte 6 yavru doğurunca ofis çalışanları binanın yanına bir kulübe yaptı. 8 sokak kedisinin de bu hayvanlara eşlik etmesiyle çalışanlar, 15 kediye kapılarını açmış oldu. Zamanla ofisin içine kadar giren kediler, özellikle soğuk havalarda büyük burayı kendilerine mekan edindi.

ADÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığına ait binanın inşaatı sırasında işçiler, o dönem bir sokak kedisini sahiplendi. Bina, 2019 yılında tamamlanınca işçiler buradan ayrıldı. Bilgi İşlem Daire Başkanı Sinan Balcı , yeni binada "Hacer" adını verdikleri kediye bakmaya devam etti.

Kedilerin dışında bahçede 3 sokak köpeğine de bakan çalışanlar, kampüsteki yola da "Kedi-köpek çıkabilir" yazılı uyarı levhası astı. Zaman zaman kedilerle köpekler bir arada oynuyor.

Renkli görüntülerin oluştuğu ofiste, kedilerin kimi sandalyede kimi masada kimisi de bir dolabın üzerinde vakit geçiriyor.

"BÜYÜK BİR TERAPİ OLUYOR"

Sinan Balcı, AA muhabirine, her gün aynı ofisi paylaştıkları kedilerle sıkı bir dostluk kurduklarını belirtti.

Kedilerin kendilerine mesaide terapi gibi geldiğini vurgulayan Balcı, "Onlarla bütün iş stresini atıyoruz. Bazen hafta sonu da buradayız. İşe geldiğimizde bizi kapıda bekliyorlar, sonra biz onları içeri alıyoruz. Güzel bir duygu, insanı rahatlatıyor." dedi.

Kedileri gören herkesin ilk zamanlar şaşırsa da sonraları alıştığını belirten Balcı, hayvanseverlerden mama desteği de aldıklarını dile getirdi.