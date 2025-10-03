Mezranın "tek öğrencisi" Hasret, sınıf arkadaşlarına kavuştu

İlçeye 78 kilometre uzaklıktaki Dağseven Mahallesi'ne bağlı 16 haneli ve yaklaşık 100 nüfuslu Yaşlıdal mezrasındaki okulda 3 yıl boyunca tek başına eğitim gören Aydın, bu yıl ailesinin merkez İpekyolu ilçesine taşınmasıyla Vali Ali Cevdet Bey İlkokulu'na nakil oldu.

Yeni okulu sayesinde tek başına eğitim görmekten kurtulan Aydın, kısa sürede uyum sağladığı sınıftaki arkadaşlarıyla bir arada eğitim görmenin mutluluğunu yaşıyor.

Bu yıl 4. sınıfa giden Aydın, AA muhabirine, sınıf arkadaşlarına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Yeni okulunu çok sevdiğini belirten Aydın, "Mutluyum, arkadaşlarımla gün boyu oyunlar oynuyorum, ders işliyoruz. Derslerim çok güzel geçiyor, büyüyünce doktor olmak istiyorum. Derslerimi, öğretmenimi ve okulumu seviyorum. Yeni evimize yerleştik daha sonra annem okul kaydımı yaptırdı. Okula geldiğimde sınıfta kendimi tanıttım, çok mutluyum." dedi.

Okulun rehber öğretmeni Şakir Erzen ise "Hasret kızımız ilk geldiğinde çekiniyordu. Öğrencimizle oryantasyon süresince başladık. Şu an gayet mutlu. Arkadaşlarıyla teneffüste, derste uyumlu bir şekilde okul hayatına devam ediyor." diye konuştu.