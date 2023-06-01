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Mide Kanaması Nasıl Anlaşılır? Mide Kanaması Başlangıcı Nasıl Olur, Belirtileri Neler?

Mide kanaması, zaman zaman karşılaşılan bir sindirim yolu hastalığıdır. Mide kanaması nasıl anlaşılır sorusu da konu ile ilgili merak edilen hususların başında gelir. Birinin mide kanaması geçirdiğini nasıl anlarız şeklinde de araştırma yapmayı düşünebilirsiniz. Mide kanamasının başladığını anlamak, hastalığa erken müdahale etmeyi de sağlayacaktır. Mide kanaması başlangıcı nasıl olur sorusunu sizler için araştırdık.

Giriş Tarihi: 01.06.2023 10:19 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 10:19
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MİDE KANAMASI NASIL ANLAŞILIR? MİDE KANAMASI BAŞLANGICI NASIL OLUR, BELİRTİLERİ NELER?

Mide kanaması nasıl anlaşılır sorusuna cevap bulmak için sağlık kaynaklarından yararlanmanız daha uygun olacaktır. İnternet üzerindeki makalelerdeki özet bilgilerde birinin mide kanaması geçirdiğini nasıl anlarız sorusunun cevabını bulabilirsiniz. Mide kanaması, belirtilerle kendini gösteren ve farklı reaksiyonların birbirini izlediği bir süreçtir. Mide kanaması başlangıcı nasıl olur sorusunun cevabını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Mide Kanaması Nasıl Anlaşılır?

Yemek borusu, mide ve on iki parmak bağırsağı arasında kalan bölümde gerçekleşen kanama, halk arasında mide kanaması olarak bilinir. Mide kanaması, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla görülür. Ciddiye alınması gereken bu rahatsızlık, acil müdahale gerektirir. Söz konusu rahatsızlık, daha çok bilinçsiz ilaç kullanımından kaynaklı olarak gerçekleşir. Ülser, mide tümörü, sağlıksız beslenme, yoğun şekilde alkol ve sigara tüketimi, kanamayı tetikleyen durumlar arasındadır.

Mide kısmında ani ve şiddetli bir kanama görülebileceği gibi az az ve hafif kanamalar da görülebilir. Aşağıdaki belirtiler, mide kanaması ihtimalini güçlendirir.

  • Yorgunluk ve halsizlik
  • Karın bölgesinde şiddetli ağrı
  • Kansızlık ve baş dönmesi

Birinin Mide Kanaması Geçirdiğini Nasıl Anlarız?

Mide kanaması, etrafınızda da karşılaşabileceğiniz bir rahatsızlıktır. Etrafınızdaki kişide aşağıdaki belirtileri görüyorsanız mide kanaması ihtimali var demektir. Bu durumda kişiye derhal tıbbi müdahale gerekir. Aksi durumda hayati tehlike dahi söz konusudur.

  • Karın bölgesinde şiddetli ağrı
  • Kişinin midesinin bulanması ve beraberinde kusma
  • Ayakta durmakta güçlük ve bayılma
  • Nefes almada güçlük
  • Kişinin gözlerinin kararması ve tansiyon düşüklüğü
  • Kalp çarpıntısı ve aşırı terleme
  • İştahta önemli ölçüde azalma
  • İdrar miktarında düşüş
  • Aşırı şişkinlik hissi
  • Anüsten koyu renk kan gelmesi
  • Kahve telvesi şeklinde kusma
  • Sürekli ishal hali

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