Mikrodalga fırını tüm kirlerinden arındırıyor! 3 dakikada tertemiz yapan yöntem…

Giysilerdeki lekleri çamaşır makinesine atmadan önce nasıl temizliyorsanız, mikrodalga fırınınızdaki ağır, inatçı lekeleri ve dökülmeleri noktaya püskürtmek de faydalıdır. Eşit miktarda beyaz sirke ve suyu bir sprey şişesinde karıştırın ve doğrudan inatçı lekelerin üzerine sıkın.

Adım 2: Sirke Temizleme Karışımı Oluşturun

Mikrodalgaya dayanıklı bir kaseyi iki bardak su ve iki yemek kaşığı sirke ile doldurun. İsteğe bağlı olarak hoş bir koku için bir veya iki damla esansiyel yağ ekleyin. Bunun yerine aynı zamanda taze sıkılmış limon suyu da kullanabilirsiniz.

İpucu: Kaseye küçük bir tahta kaşık ekleyin veya karışıma bir kürdan yerleştirin. Bu, su ısındıkça ahşabın üzerinde kabarcıkların oluşmasına izin verecek ve suyun aşırı ısınmasını ve aşırı kaynamasını önleyecektir.

Adım 3: Karışımı Mikrodalgada Isıtın

Karışımı mikrodalgaya koyun, kapıyı kapatın ve mikrodalgayı üç dakika boyunca yüksek sıcaklıkta tutun. Ardından, kapıyı açmadan 15 dakika dahayerleşmesini bekleyin. Bu bekleme süresi, mikrodalganın ekstra buhar almasını sağlar, bu da yapışan lekelerin parçalanmasına yardımcı olur.

Adım 4: Karışımı ve Döner Tablayı Çıkarın

Ellerinizi korumak için a fırın eldiveni kullanarak kaseyi dikkatlice mikrodalgadan çıkarın ve bir kenara koyun; henüz dökmeyin. Ayrıca lavaboda yıkamak için döner tepsiyi çıkarın.