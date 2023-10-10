Mikrodalga fırını tüm kirlerinden arındırıyor! 3 dakikada tertemiz yapan yöntem…

Ev uzmanı Noell Jett, "Dökülme ve sıçramalardan kaynaklanan birikme, verimliliğin azalmasına yol açabilir" diyor. "Hata kirli bir mikrodalga yangına bile neden olabilir."
Neyse ki, mikrodalga fırını temizlemek ve onu parlak tutmak şaşırtıcı derecede kolaydır. İşte adım adım mikrodalga temizliği…
MİKRODALGA NE KADAR SIKLIKLA TEMİZLENİR?
Mikrodalga fırınınızı ayda bir kez temizlemeyi ve mutfak tezgahını her sildiğinizde dış yüzeyini de silmeyi hedefleyin. Lekelerin veya kokuların oluştuğunu fark ederseniz sıklığı artırın.
TEMİZLİK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
Sprey şişesi
MİKRODALGA SİRKEYLE NASIL TEMİZLENİR?
Mikrodalga fırınınızı derinlemesine temizlemek için bu basit adımları izlemeniz yeterli…
Adım 1: Lekeleri ve Dökülmeleri Püskürtün
Giysilerdeki lekleri çamaşır makinesine atmadan önce nasıl temizliyorsanız, mikrodalga fırınınızdaki ağır, inatçı lekeleri ve dökülmeleri noktaya püskürtmek de faydalıdır. Eşit miktarda beyaz sirke ve suyu bir sprey şişesinde karıştırın ve doğrudan inatçı lekelerin üzerine sıkın.
Adım 2: Sirke Temizleme Karışımı Oluşturun
Mikrodalgaya dayanıklı bir kaseyi iki bardak su ve iki yemek kaşığı sirke ile doldurun. İsteğe bağlı olarak hoş bir koku için bir veya iki damla esansiyel yağ ekleyin. Bunun yerine aynı zamanda taze sıkılmış limon suyu da kullanabilirsiniz.
İpucu: Kaseye küçük bir tahta kaşık ekleyin veya karışıma bir kürdan yerleştirin. Bu, su ısındıkça ahşabın üzerinde kabarcıkların oluşmasına izin verecek ve suyun aşırı ısınmasını ve aşırı kaynamasını önleyecektir.
Adım 3: Karışımı Mikrodalgada Isıtın
Karışımı mikrodalgaya koyun, kapıyı kapatın ve mikrodalgayı üç dakika boyunca yüksek sıcaklıkta tutun. Ardından, kapıyı açmadan 15 dakika dahayerleşmesini bekleyin. Bu bekleme süresi, mikrodalganın ekstra buhar almasını sağlar, bu da yapışan lekelerin parçalanmasına yardımcı olur.
Adım 4: Karışımı ve Döner Tablayı Çıkarın
Ellerinizi korumak için a fırın eldiveni kullanarak kaseyi dikkatlice mikrodalgadan çıkarın ve bir kenara koyun; henüz dökmeyin. Ayrıca lavaboda yıkamak için döner tepsiyi çıkarın.
Adım 5: İç Kısmı Silin
Temiz bir mikrofiber bezi sirke karışımıyla nemlendirin ve mikrodalga fırınınızın içini silin. Kirliliğin çoğu hemen çıkacaktır. Daha inatçı lekeler için fırça da kullanabilirsiniz.
Adım 6: Döner Tablayı Yıkayın
Mutfak lavabosunda mikrodalga döner tablasını bulaşık deterjanı, sıcak su ve süngerle temizleyin. Temiz bir bulaşık havlusuyla kurulayın ve tekrar temiz olan mikrodalga fırına yerleştirin.
Adım 7: Dış Cepheyi Temizleyin
Temiz bir bezin üzerine çok amaçlı bir temizleyici püskürtün ve dış yüzeyi silin. (Asla doğrudan kontrol paneli üzerine püskürtmeyin.)