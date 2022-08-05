Mikrodalgayı 2 dakikada temizlemenizi sağlayan yöntem!

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BULAŞIK SABUNU YÖNTEMİ Mikrıdalgaya dayanıklı olan bir bardak ya da kaseyi su ile doldurup içerisine bir çay kaşığı bulaşık deterjanı ekleyin. Buhar oluşturmak için bu karışımı mikrodalgada iki dakika ısıtın ancak kaynamasına kesinlikle izin vermeyin. Mikrodalganın kapağını açmadan önce üç dakika bekleyin ve ardından bir fırın eldiveni yardımı ile kaseyi çıkarıp kağıt havlu ile mikrodalga fırının içerisini silin.

SÜNGER YÖNTEMİ Bu yöntemde süngeri mikrodalga fırını ovmak içinb kullanmayacaksınız. Bunun yerine süngeri suyla iyice ıslatıp üzerine bir damla bulaşık deterjanı damlatın. Ardından süngeri dönen tablanın üzerinde 2-3 dakika arası ısıtın ve kapağı açmada birkaç dakika daha bekleyin. Son olarak süngerle tüm lekeleri kolayca alabildiğinizi göreceksiniz.