Mikrodalgayı 2 dakikada temizlemenizi sağlayan yöntem!

Mikrodalga mutfakta en sık kullanılan eşyaların başında gelse de genelde temizliği ihmal ediliyor. Zamanla biriken yemek artığı ve yağ lekeleri ise temizlenmesini daha güç hale getiriyor. Ancak bu yöntemler sayesinde 2 dakikanızı ayırmanız yeterli olacak.
LİMON YÖNTEMİ
Bir cam kasenin içerisini sıcak musluk suyu ile doldurun. Ardından bir limonu bıçak yardımı ile iri parçalara ayırın ve kasenin içerisine atın. Ardından bu kaseyi mikrodalganın içerisine koyarak 3 ila 5 dakika boyunca mikrodalgayı çalıştırın. Ardından ise kapağını en az 5 dakika boyunca açmadan bekletin. Bu esnada buhar sizin yerinize temizliği yapacaktır. Son olarak 5 dakikanın ardından kapağı açıp mikrofiber bez ile hafifçe silmeniz yeterli olacaktır.
SİRKE YÖNTEMİ
Mikrodalgada pişirdiğiniz yemeğin lekeleri etrafa sıçramış ve çıkmamakta ısrar ediyorsa bu yöntem tam size göre. Mikrodalga fırının içerisine bir miktar beyaz sirke püskürtün. Ardından 15 dakika bekleyip bir mikrofiber bez yardımı ile silin. Silme esnasında arada bezinizi yıkayarak temizlemeyi unutmayın. Son olarak mikrodalganın içerisindeki cam plakaya da aynı yöntemi uygulayıp kuruladıktan sonra tekrar kullanıma hazır olacaktır.
BULAŞIK SABUNU YÖNTEMİ
Mikrıdalgaya dayanıklı olan bir bardak ya da kaseyi su ile doldurup içerisine bir çay kaşığı bulaşık deterjanı ekleyin. Buhar oluşturmak için bu karışımı mikrodalgada iki dakika ısıtın ancak kaynamasına kesinlikle izin vermeyin. Mikrodalganın kapağını açmadan önce üç dakika bekleyin ve ardından bir fırın eldiveni yardımı ile kaseyi çıkarıp kağıt havlu ile mikrodalga fırının içerisini silin.
SÜNGER YÖNTEMİ
Bu yöntemde süngeri mikrodalga fırını ovmak içinb kullanmayacaksınız. Bunun yerine süngeri suyla iyice ıslatıp üzerine bir damla bulaşık deterjanı damlatın. Ardından süngeri dönen tablanın üzerinde 2-3 dakika arası ısıtın ve kapağı açmada birkaç dakika daha bekleyin. Son olarak süngerle tüm lekeleri kolayca alabildiğinizi göreceksiniz.
ISLAK HAVLU YÖNTEMİ
Tek bir malzemeye ihtiyaç duyduğunuz bu yöntemde küçük bir havluyu güzelce ıslatın. Ancak üzerinde metal bir etiken ya da mikrodalga fırına giremeyecek bir materyal olmadığından emin olun. Ardından mikrodalganın içerisine 1 ila 2 dakika ısıtın. Bu sayede havlu lekeleri yumuşatacaktır. Son olarak havlu soğuduğunda lekeleri kolayca çıkarmak için de kullanabilirsiniz.
KABARTMA TOZU YÖNTEMİ
Küçük bir kasenin içerisine bir miktar karbonat ve su ile macun yapın. Ardından sertleşmiş yiyeceklerin üzerine uygulayıp beş dakika bekletin. Islak bir sünger yardımı ile sildiğinizde ovmaya bile gerek kalmadan tüm lekelerin çıktığını göreceksiniz.
MİKRODALGAYI TEMİZ TUTMANIN YOLU
Mikrodalgayı temizlemenin en iyi hilesi onun en başta kirlenmesine izin vermemektir. Yukarıda yöntemleri uyguladıktan sonra mikrodalga fırnınızın tekrar eski haline dönememesi için şunları uygulayabilrisiniz;