Mısır Püskülü Ne İşe Yarar? Mısır Püskülünün Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir?

Birçok doğal yöntem insanların tarafından belli hastalıkların tedavisi için kullanılmaktadır. Faydalarının fazlaca olduğu bilinen mısır püskülü, insanların kullandığı doğal yöntemlerden biridir. Özellikle idrar yolları için kullanılan mısır püskülü ne işe yarar, mısırı püskülünün faydaları nelerdir ve neye iyi gelir sorularını yanıtladığımız bu metnimizde, merak edilen tüm soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Haydi hep beraber mısır püskülü ne işe yarar sorusunu yanıtlayalım.

Mısır Püskülü Ne İşe Yarar?

Mısırın koçanıyla kabuğu arasındaki ve ucundaki sarımsı renkte görünen açık yeşil iplik şeklindeki ipliklere mısır püskülü denir. Mısır püskülü özellikle idrar yolu ile alakalı enfeksiyonlarda, enfeksiyonun çözülmesi için alternatif yol olarak kullanılmaktadır. Çayı yapılan mısır püskülü, mısırın püsküllerinden elde edilir ve demlenir. Deri hastalıklarından kalp hastalıklarına kadar birçok hastalıkta alternatif yol olarak kullanılan mısır püskülü, birçok insanın tercih ettiği yöntemlerden biridir. Vitamin değeri de yüksek olan bu besinle birlikte vücuda sağlık olarak dönen bu bitkinin, mineral değerleri de çok yüksektir.

Mısır Püskülünün Faydaları Nelerdir?

Mısır püskülünün faydalarını birçok hastalığın tedavisine ek ve alternatif olarak sunulması açısından inceleyebiliriz. Çorba, salata, ana yemek ya da aperatif olarak tüketilen mısır, dünyanın hemen her ülkesinde bulunmaktadır ancak anavatanı Amerika olarak bilinir. Mısırın üst kısmında yer alan sarı püsküller ise eski çağlardan beri altarnatif tıpta çeşitli amaçlar için kullanılmaktadır. Çay ya da tonik olarak kullanılan mısır püskülünün kurutulup öğütmeden ya da öğütülüp toz haline getirilerek de kullanımları mevcuttur. Mısır püskülünün en bilinen faydası olarak idrar söktürücü olduğu bilinmektedir. Bu özelliğiyle birlikte ödem attırıcı olarak da kullanılmaktadır. İdrar söktürmede oldukça etkili olan mısır püskülünün bu özelliği sayesinde böbrek taşı varlığı durumunda, idrar yolu enfeksiyonlarında ya da mesane iltihabında da tedaviye yardımcı olarak kullanılması mümkündür. İçerdiği potasyum sayesinde sayesinde idrarı artırarak, idrarın etkili bir şekilde vücuttan atılmasını kolaylaştırır ve şişkinliğin giderilmesini sağlamaktadır. Mısır püskülü kürü ile (kiraz sapı çayı, mısır püskülü, maydanoz) çay demlendiğinde, kürün ödem attırıcı etkisini artmaktadır. Adet söktürücü olarak kullanılmaktadır ve böylelikle regl dönemlerini düzenleyebilmektedir. Rahatlatıcı etkisiyle birlikte kronik yorgunluk için de sıklıkla kullanılmaktadır. Kan basıncını düşürerek ve dengeleyerek tansiyon sorunlarına olumlu etki etmektedir. Tansiyon problemi yaşayan insanlar uygulanan tedaviye ek olarak mısır püskülü çayını da tercih etmektedirler. Detoks amaçlı da kullanılan mısır püskülü ile idrar söktürücü özelliği artmakta, kişilerde oluşan şişkinlik hissine son vermektedir. Bu şekilde eklemlerdeki birikintilerin atılmasına yardımcı olduğundan gut, artrit, romatizma rahatsızlıklarında da tedaviye destek olarak kullanılmaktadır.

Mısır Püskülü Neye İyi Gelir?

Mısır püskülü, idrar söktürücü ve ödem attırıcı olarak, sindirim ve boşaltım sisteminin düzenli çalışmasına katkı sağlamaktadır. Bu nedenle tüm vücuda faydalı olan mısır püskülü sıklıkla kullanılmakta ve tercih edilmektedir. Vücutta gelişen iltihap ve enfeksiyonları temizleyici özelliğine sahip olmasıyla, vücut sisteminin sağlıklı bir şekilde işlemesine yardımcı olmaktadır.

İdrar yolu temizliğinde etkin rol oynayan mısır püskül, birçok farklı kuru bitkiyle birlikte, demleme yöntemiyle vücuda alınır. Hapları da olan mısır püskülü çoğu insanın zayıflamasına da yardımcı olmaktadır. Polen alerjisi olan insanların mısır püskülü kullanılmaması önerilmektedir. Çünkü mısırın püskülleri, mısırın büyümesini sağlayan polenleri taşımaktadır ve polene alerjisi olan insanlarda bu polenlerin alerjinin azmasına sebep verebilmektedir. Adet söktürücü olarak da kullanılan mısır püskülü kullanılırken, gebelik durumuna dikkat edilmelidir. Birçok vitamine kaynak olması sebebiyle vücudun sağlıklı ve zinde olmasını sağlamaktadır. İdrar söktürmede oldukça etkili olan mısır püskülünün bu özelliği sayesinde böbrek taşı varlığı durumunda, idrar yolu enfeksiyonlarında ya da mesane iltihabında da tedaviye yardımcı olarak kullanılması mümkündür. Tüm bunlar doktor tedavisine ek olarak kullanılan, alternatif yöntemlerdir. Bu yollara başvurmadan önce doktorunuza danışmanız tavsiye edilmektedir.