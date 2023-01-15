Mobilyada tozun tutunmasını önlüyor! Bu karışım ile 10 günde bir toz almanız yeterli

Karbonat ile evinizi temizlemenin pratik yollarını sizler için derledik.
DUŞU TEMİZLERKEN KULLANIN
Duşunuzu temiz tutmak için karbonat kullanabilirsiniz. Bunun için ıslak bir mikrofiber bez üzerine az miktarda karbonat ve birkaç damla bulaşık deterjanı serpin. Bir karışım elde etmek için bezi elleriniz arasında ovuşturun, ardından bezi duş duvarlarını ovmak için kullanın.
Duş zeminleri için, yüzeye karbonat serpin. Ardından üzerine bulaşık deterjanı püskürtün ve ıslak bir fırça ile zemini ovun. Tüm duş yüzeylerini ılık suyla durulayın. Duvarları ve zemini kuru bir mikrofiber bezle silin. Duş perdelerini ise karbonat serpilmiş nemli bir mikrofiber bezle temizleyin; sıcak su ile durulayın.
TOZ ALMAK İÇİN KULLANIN
Karbonat, süngerlerle kullanıldığında aşındırıcı olmadan daha etkili bir ovma gücü sağlar. Bu sayede yüzeylerin çizilmeden derinlemesine temizlenmesini sağlar. Her alanda kullanabileceğiniz bu yöntem tozun eşyalar üzerinde tutunmasını da engeller. Tek yapmanız gereken nemli bir bez veya süngerin üzerine bir miktar karbonat serpmek. Bu yöntemi süngerlerle küvetleri, lavaboları ve tuvaletleri temizlemek ve inatçı kalıntıları çıkarmak için de kullanabilirsiniz.
İNATÇI KALINTILARI TEMİZLER
Temizlik uzmanı Mary Findley, "Karbonatı pek çok farklı nedenden dolayı seviyorum" diyor. Üzerinde yanmış yemek artıkları bulunan veya kararan tencere ve tavalarınızı bir lavabonun veya küvetin içerisine koyun. Arından üzerlerine karbonatı ve mikrodolgada kaynattığınız sirkeyi ekleyin. Karışımı 30 dakika bekletin. Islak süngerle silin ve durulayın. Gerektiği kadar tekrarlayabilirsiniz.
FIRINI TEMİZLEYİN
Temizlik uzmanı Leslie Reichert, fırınınızın yanlarına ve altına karbonat ve sudan bir macun sürmenizi öneriyor. Ardından macunun üzerine sirke püskürtün ve köpürmesine izin verin. Pişmiş yiyecek parçacıklarını kolayca çıkarana kadar gerektiği kadar bu işlemi tekrarlayabilirsiniz.
LAVABOLARI TEMİZLEYİN
Paslanmaz çelik lavaboları temizlemek için karbonatı limonun temizleme gücüyle birleştirebilirsiniz. Yarım limonun üzerine karbonat serpin (veya limon suyu ve karbonatkarışımı yapın) ve lavabonun içerisini ovmak için kullanabilirsiniz.
GİDERİLERİ AÇIN
Karbonat, yavaş hareket eden bir mutfak giderinin açılmasına da yardımcı olabilir. Drenaja birkaç yemek kaşığı karbonat dökün. Karbonatın üzerine ise köpürerek tıkanıklıkları parçalamasını sağlayacak ısıttığınız sirkeyi boşaltın ve ardından gideri kaynar suyla durulayın.
ÇÖPTEKİ KÖTÜ KOKUYU ORTADAN KALDIRIN
Karbonat, mutfağınızdaki çöp tenekesinden gelen hoş olmayan kokuları nötralize edebilir. Çöpler biriktikçe kötü kokuların önüne geçmek için düzenli olarak katmanların arasına karbonat serpebilirsiniz. Bu sayede mutfağınız, çöpünüzü atma zamanı gelene kadar temiz kokmaya devam eder.
HALILARI TEMİZLEYİN
Halılar evdeki toz gibi birçok istenmeyen maddeleri içerisinde tutar. Bunun sonucunda ise ne kadar temizlenirse temizlensin kötü kokuya neden olabilir. Halıların güzel kokmasını sağlamak için yüzeyine biraz karbonat serpin, 15 dakika bekletin ve karbonatın emdiği kokuları gidermek için elektrikli süpürge ile süpürün. Parfüm takviyesi için, halının üzerine serpmeden önce karbonatın içerisine en sevdiğiniz esansiyel yağdan birkaç damla ekleyin.