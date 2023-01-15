Mobilyada tozun tutunmasını önlüyor! Bu karışım ile 10 günde bir toz almanız yeterli

TOZ ALMAK İÇİN KULLANIN

Karbonat, süngerlerle kullanıldığında aşındırıcı olmadan daha etkili bir ovma gücü sağlar. Bu sayede yüzeylerin çizilmeden derinlemesine temizlenmesini sağlar. Her alanda kullanabileceğiniz bu yöntem tozun eşyalar üzerinde tutunmasını da engeller. Tek yapmanız gereken nemli bir bez veya süngerin üzerine bir miktar karbonat serpmek. Bu yöntemi süngerlerle küvetleri, lavaboları ve tuvaletleri temizlemek ve inatçı kalıntıları çıkarmak için de kullanabilirsiniz.

İNATÇI KALINTILARI TEMİZLER

Temizlik uzmanı Mary Findley, "Karbonatı pek çok farklı nedenden dolayı seviyorum" diyor. Üzerinde yanmış yemek artıkları bulunan veya kararan tencere ve tavalarınızı bir lavabonun veya küvetin içerisine koyun. Arından üzerlerine karbonatı ve mikrodolgada kaynattığınız sirkeyi ekleyin. Karışımı 30 dakika bekletin. Islak süngerle silin ve durulayın. Gerektiği kadar tekrarlayabilirsiniz.