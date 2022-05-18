Morluk, şişlik ve yorgun görüntüyü anında alıyor! Gözünüzün etrafına sürüp 10 dakika beklemeniz yeterli!

Her yaştan ve tüm cilt tiplerinin güvenle uygulayabileceği bu tarif, ilk uygulamadan itibaren favoriniz olacak. İşte zerdeçallı cilt bakım maskesi tarifi…
ZERDEÇALLI MASKE TARİFİ
Malzemeler
Yapılışı
Sütü bir kabın içerisinde ısıtıp içerisine kakule ve tarçını ekleyin. Ardından diğer malzemeleri de ekleyip ısıtma işlemine devam edin. Kaynamasına izin vermeden ocaktan alıp içerisinden tarçın çubuğunu çıkarın. Maskeniz hazır.
Uygulaması
Haftada 2 defa önceden temizlediğiniz cildinize uygulayın.10 dakika bekletip ılık suyla durulayın. Kısa zamanda cilidinizdeki morluk ve şişliklerin kaybolduğunu, cildinizin daha canlı ve genç gözüktüğünü fark edeceksiniz.
ZERDEÇALIN FAYDALARI
SİNDİRİM SİSTEMİNİ KORURU
Düzenli olarak zerdeçal tüketmek, sağlıklı bir sindirim sistemine sahip olmanın altın anahtarıdır. Her gün yemeklere ya da yoğurda karıştırarak 1 çay kaşığı tüketmeniz yeterli olacaktır.
Lifli yapısı sayesinde zerdeçal hazmı kolaylaştırarak kabızlık sorununu tamamen çözmektedir. Ayrıca şişkinlik ve gaz sorunu yaşayanların da severek tüketeceği zerdeçal, doğal bir tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır.
İLTİHAP GİDERİCİ ÖZELLİĞİ VARDIR
Zerdeçal bilinen en etkili antienflamatuarların başında gelir. İçeriğinde yüksek miktarda antioksidan bulundurduğundan her türlü bakteri ve mikropla savaşmaktadır.
Vücutta bulunan iltihapların kolayca atılmasını sağladığı gibi içerisindeki kurkumin maddesi sayesinde hızlı bir iyileşme sağlar. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek için zerdeçalı sofranızdan eksik etmeyin.
KANSERİ ÖNLEYİCİ ETKİSİ BULUNUR
Son zamanlarda yapılan bir araştırmada içerisindeki kurkumin maddesi sayesinde zerdeçalın kanseri önlemeye yardımcı olduğu gözlemlenmiştir.
Vücutta bulunan hücrelerin DNA yapılarının bozulmasını önlediği gibi kanserli hücrelerin de çoğalma hızını yavaşlattığı bilinmektedir.
DOĞAL BİR AĞRI KESİCİDİR
Vücuttaki her türlü ağrıyı dindirmeye yarayan doğal baharat zerdeçal, ilaçlara alternatif olarak kullanılabilmektedir.
Kas ve eklem ağrılarının yanı sıra diş ağrısı gibi yaşam kalitesini düşüren ciddi ağrıların giderilmesine de yardımcı olur.
Diş ağrısı çeken kişiler 1 çay kaşığı zerdeçal ile yarım çay kaşığı tuzu karıştırıp ılık suyla ağız gargarası olarak kullanılabilir. Bu sayede kısa sürede diş ağrınız dinecektir.
DEPRESYONU ÖNLER
Zerdeçal, içerisinde bulundurduğu B6 vitamini sayesinde mutluluk hormonu olarak da bilinen serotonin salgılanmasına yardımcı olur. Kısacası size mutluluk vereceği için depresyon gibi ruhsal bozukluklarda oldukça etkili bir takviye olarak kullanılabilir.
Özellikle düzenli olarak tüketeceğiniz zerdeçal çayı, etkili bir tedavi yöntemidir. Tek yapmanız gereken ise kaynattığınız suyun içerisine 1 çay kaşığı zerdeçal atarak 10 dakika boyunca beklemek. Ardından süzerek güvenle tüketebilirsiniz. Dilerseniz içerisine bal veya tarçın da ekleyerek tatlandırabilirsiniz.
Hormonal dengenin sağlanmasına da yardımcı olan zerdeçal, kadınların adet dönemindeki ağrılarını keser ve stresi de önemli ölçüde azaltır.
ALZHEİMER HASTALIĞINA YAKALANMA RİSKİNİ AZALTIR
Zerdeçalın unutkanlık üzerindeki olumlu etkileri yapılan son araştırmalar neticesinde belirlenmiştir. Bu alzheimer hastalığını tamamen önleyici bir çözüm olmasa da etkilerini önemli ölçüde azaltmasına yardımcı olacağı gibi düzenli tüketimde hastalığın ortaya çıkma ihtimalini de düşürür
Dikkat dağınıklığı ve odaklanma sorunu yaşayan kişiler de düzenli zerdeçal tüketerek bu sorunlarının giderilmesine katkıda bulunabilir.
ZERDEÇALIN DİĞER FAYDALARI
ZERDEÇAL KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Her besinin düzenli olarak tüketilmesi vücutta farklı sonuçlar meydana getirebilmektedir. Özellikle kronik bir rahatsızlığınız bulunuyorsa beslenmenize zerdeçalı eklemeden önce mutlaka doktorunuza danışmanızda fayda var.
Ayrıca zerdeçalın aşırı tüketimi kalpte çarpıntı, mide bulantısı ve başka rahatsızlıklara neden olabileceğinden ölçülü olarak tüketilmesi büyük önem taşımaktadır.