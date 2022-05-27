Mucize gibi yöntem! Soğana karanfil batırdığımızda ortaya çıkan etki…

Soğan, binlerce yıldır alternatif tıbbın en önemli besinlerinden biri. Üstelik modern tıp tarafından da kabul edilen onlarca sağlık faydasından yararlanmak için birçok formda tüketilebiliyor. Üst solunum yolu rahatsızlıkları, grip, soğuk algınlığı gibi birbirinden farklı rahatsızlık üzerinde etkili olan bu besin, yaşamınızda da önemli bir yere sahip.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 27.05.2022 09:23

Soğan, içerdiği saf antibiyotik özelliği ile birlikte alternatif tıpta sıklıkla kullanılıyor. Çiğ soğan tüketimi, soğan suyu veya soğan çorbası gibi farklı yöntemlerle tüketilen bu besin, herkesin severek denediği bir sebze olarak aynı zamanda yemeklerin de vazgeçilmezi. Üstelik farklı formlarda da tüketilebiliyor.

"ÜST SOLUNUM YOLLARINDA OLDUKÇA ETKİLİ" Soğan tüketimi esnasında kullanılabilecek yöntemlerden biri, üst solunum yolu enfeksiyonlarında oldukça etkili bir sonuç ortaya çıkarır. Tam anlamıyla rahat bir nefes almanızın yolunu sunan bu besin, birçok kişide oldukça etkili sonuçlar ortaya çıkarıyor. Soğan, antibiyotik, antiviral özellikleri ile gribal enfeksiyonlarla birlikte bakteri ve virüslerin ortaya çıkardığı enfeksiyonlar üzerinde de oldukça etkilidir. Soğana karanfil batırarak etkisini çok yüksek oranda hissedebilirsiniz. Oldukça eski bir yöntem olan soğanın bu kullanım şekli, artık rahat bir nefes almayı sağlıyor.