Mucize gibi yöntem! Soğana karanfil batırdığımızda ortaya çıkan etki…

Soğan, içerdiği saf antibiyotik özelliği ile birlikte alternatif tıpta sıklıkla kullanılıyor. Çiğ soğan tüketimi, soğan suyu veya soğan çorbası gibi farklı yöntemlerle tüketilen bu besin, herkesin severek denediği bir sebze olarak aynı zamanda yemeklerin de vazgeçilmezi. Üstelik farklı formlarda da tüketilebiliyor.
"ÜST SOLUNUM YOLLARINDA OLDUKÇA ETKİLİ"
Soğan tüketimi esnasında kullanılabilecek yöntemlerden biri, üst solunum yolu enfeksiyonlarında oldukça etkili bir sonuç ortaya çıkarır. Tam anlamıyla rahat bir nefes almanızın yolunu sunan bu besin, birçok kişide oldukça etkili sonuçlar ortaya çıkarıyor.
Soğan, antibiyotik, antiviral özellikleri ile gribal enfeksiyonlarla birlikte bakteri ve virüslerin ortaya çıkardığı enfeksiyonlar üzerinde de oldukça etkilidir. Soğana karanfil batırarak etkisini çok yüksek oranda hissedebilirsiniz. Oldukça eski bir yöntem olan soğanın bu kullanım şekli, artık rahat bir nefes almayı sağlıyor.
"TIKANAN BURUN KANALLARINI AÇABİLİR"
Bu yöntem, özellikle burun tıkanıklığında etkili olarak nefesinizi açmayı mümkün kılıyor. Öncelikle grip olduğunuz zamanlarda nefes alışverişinizi rahatlatmak için bulunduğunuz ortama koyduğunuz karanfil batırılmış soğan, tıkanan burun kanallarınızı açmayı mümkün kılar.
1919 yılında başlayan şiddetli grip salgının yol açtığı ölümlere karşı yapılan incelemeler sırasında ölüm oranının yüksek olduğu bir bölgede ailelerden birinin kaybı olmadığını gören doktorlar ne yaptıklarını sorduklarında cevap oldukça ilginçtir. Aile, bir tabakta ikiye bölünmüş soğanı yanlarında tuttuklarını göstererek gripten kurtulduklarını iddia etmişti.