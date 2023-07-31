Muhabbet Kuşları Çekirdek Yer Mi? Muhabbet Kuşu Çekirdek Yiyebilir Mi, Zararı Var Mı?

Muhabbet kuşları çekirdek yer mi sorusu, oldukça popüler bir evcil hayvan olduğu için sıklıkla araştırılan konuların başında gelir. Bu kuşlar özel yemle beslenildiği gibi evde bulunan yiyeceklerden de tüketilebildiği için kuş sahipleri beslenmeleri konusunda oldukça dikkatli olmalıdırlar. Eğer kuşunuzun sağlıklı ve dengeli beslenmesini istiyorsanız muhabbet kuşu çekirdek yer mi, yerse ne olur ve muhabbet kuşlarına çekirdek verilebilir mi gibi konular üzerinde durmanız gerekmektedir.

Muhabbet Kuşları Çekirdek Yer Mi?

Birçok evde sıklıkla görebileceğiniz muhabbet kuşları papağan türü arasında yer almaktadır. Evcil hayvanlar arasında favorilerden birisi olan muhabbet kuşları, evlerde en çok beslenen hayvanların başında gelir. Bu hayvanlar genellikle onlara özel yemlerle beslenir. Fakat muhabbet kuşlarına sahip olan kişiler evlerinde bulunan muhabbet kuşunun yemi haricindeki yiyeceklerle de onları beslemek isterler. Bu kuşların yeşil sebze yaprakları haricindeki favori yiyecekleri ise çekirdektir.

Evet, muhabbet kuşları çekirdek yiyebilir. Ay çekirdeği ve kabak çekirdeği olmak üzere her 2 tür çekirdeği de muhabbet kuşları severek tüketirler. Kuşunuza bu çekirdekleri elinizle tek tek kendiniz verebileceğiniz gibi onların yemlerinin içine karıştırarak da verebilirsiniz ki yemlerin içine karıştırıp vermek en doğru ve kontrollü besleme şeklidir.

Çünkü muhabbet kuşunuza verdiğiniz çekirdek miktarına dikkat etmeniz gerekmektedir. Onların yemliklerini sadece çekirdek ile doldurmak iyi bir fikir değildir. Çünkü her canlıda olduğu gibi muhabbet kuşları da sağlıklı ve dengeli bir beslenme şekline ihtiyaç duyarlar. Kontrollü verildiği zaman çekirdek, muhabbet kuşları için güvenli ve iyidir besin kaynağıdır.

Öte yandan çekirdek, muhabbet kuşlarına verilen sebze ve meyve ile karıştırılıp sunulduğu zaman tamamen sağlıklıdır. Muhabbet kuşunuzu çekirdekle beslemeye başladığınız zaman kuşunuz buna kısa sürede alışıp bağımlı olacak ve favori yiyeceği çekirdek olacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta çekirdeği, kuşunuzun ana öğünü olarak tüketmesine izin vermemektir.

Kuşunuz, çekirdeği bir ara öğün ya da atıştırmalık olarak tükettiği takdirde iyi bir seçenek olacaktır. Çünkü muhabbet kuşunuzun sağlığını korumak adına verdiğiniz çekirdeklerin besin değerini öğrenmeniz gerekmektedir. Çekirdekler bünyesinde pek çok mineral, protein, vitamin, yağ gibi şeyler barındırır. Her ne kadar besin değeri oldukça yüksek gözükse de çekirdeklerin bünyesinde muhabbet kuşları için faydalı olmayan çok fazla yağ da bulundurur. Kuşların çekirdeği bu kadar sevmesinin bir nedeni de budur; çekirdek içerisindeki yağlar sayesinde onları tok tutar ve tatmin eder.

Muhabbet Kuşları Çekirdek Yerse Ne Olur?

Çekirdek tohumları bünyelerinde çok sayıda vitamin mineral, protein, yağ, karbonhidrat bulundurur. Her ne kadar besin değeri oldukça yüksek bir yiyecek olarak görünse de bunu muhabbet kuşunuza ana öğün olarak verdiğiniz zaman ya da kuşunuz bu yiyeceği kontrolsüz bir şekilde fazlasıyla tükettiği zaman çekirdeğin içinde bulunan ve muhabbet kuşları için iyi olmayan yağlar kuşunuzun sağlığına zarar verebilir.

Çekirdekler yüklü miktarda yağ asidi barındırdığı için muhabbet kuşunuzun yağ asidi dengesizliğinden muzdarip olmasına sebep olabilir. Bunun sonucu olarak da kuşunuzun kanının pıhtılaşmasına, kısırlığa yol açabileceği gibi başka sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilir. Bu yüzden muhabbet kuşunuza çekirdek verirken kontrollü davranmanız gerekecektir.

Bunun yanı sıra kuşunuz kesinlikle kavrulmuş çekirdek tüketmemelidir. Bunun sebebiyse kavrulmuş çekirdek bünyesinde oldukça fazla tuz barındırır. Tuz, her canlıda olduğu gibi muhabbet kuşları içinde zararlıdır. Hatta özellikle onlar için zararlıdır. Bunun sebebi ise muhabbet kuşlarının küçük ve bünyelerinin zayıf olmasından kaynaklıdır. Ayrıca çekirdek, tamamen sağlıklı olmadığı gibi tamamen sağlıksız da değildir. Çok yağlı bir yiyecek olduğu için kuşunuzun bünyesine fazlası ağır gelebilir.

Eğer muhabbet kuşunuza çekirdek verme konusunda şüpheleriniz varsa veterinere danışabilirsiniz. Her ne olursa olsun evcil hayvan besliyorsanız beslenmesi konusunda dikkatli davranmak her zaman en iyisi olacaktır. Çekirdekler kuşunuzu çok mutlu eden yiyecekler gibi görünse de kuşunuzun sağlığını düşünüp çekirdek ile beslerken temkinli ve kontrollü olmanız gerekmektedir.