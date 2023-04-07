Mum Neyden Yapılır? Mum Ham Maddesi Nedir, Neden Üretilir?

Mum neyden yapılır sorusuna birçok malzeme ve tarif ile yanıt verilebilir. Basit olmakla birlikte mumun yapımında kullanılan malzemeleri de temin etmek zor değildir. Bu bakımdan mum hangi hayvandan yapılır sorusuna da net olarak yanıt vermek önem taşır. Mum ham maddesi nedir, neden üretilir sorularının tüm yanıtlarını araştırdık. Mum yapımı ile ilgili tüm detayları sizler için haberimizin devamında paylaştık.

Mum Neyden Yapılır?

Elektrikler kesildiğinde aydınlatma için en çok başvurulan ürünlerden birisi mumdur. Farklı boyutlarda, renklerde ve desenlerde üretilen mumlar çok zaman dekorasyon çalışmalarında da önemli bir yere sahip olabilmektedir. Böyle durumlarda mum yapımında birtakım detaylara dikkat etmek önem taşır. Çünkü mumun yanması ve sönmesi durumunda ortama yayılan koku ve duman insan sağlığına etki eder. Böyle durumlarda mumum nasıl bir malzemeden yapıldığı önem taşır. Mumun yapımında kullanılan malzemeler şunlardır:

Jel parafin

Soya ya da Ayçiçek parafini

Bal mumu

Stearik asit

Mum fitili

Mum esansı

Mum boyası

Gibi malzemeler kullanılarak mumun üretilmesi sağlanabilir. Ancak bu malzemelerin doğallık derecesi önemlidir.

Doğal Mum Yapımı Nasıldır?

Mum yapımı önemli bir hobi çeşididir. Birçok kişi hem eğlenmek hem de eğlencelerini nakde çevirmek için mum yapımında ustalaşmak isteyebilir. Kolay bir uğraş olması özellikle birçok kişinin bu konuda iyi vakit geçirmesinde etkilidir. Doğal mum yapımı evlerde de gerçekleştirilebilecek uygulamalar içerir. Mum yaparken şu detaylara dikkat etmek gerekir:

İlk olarak parafini uygun kaplarda benmari şeklinde eritmek gerekir.

Daha sonra stearin maddesini bu erimiş parafin içerisine karıştırmalısınız.

Renkli olmasını isterseniz mum boyasını istenilen renge gelene kadar karıştırmalısınız.

Yandığında ortama güzel koku vermesini isterseniz mum esansı karıştırabilirsiniz.

Eriyen karışımı kalıba dökmeden önce mutlaka kalıbı yağlamak gerekir.

Yine kalıba karışım dökülmeden önce mum fitilini tutucuya geçirmek gerekir. Fitilin ortalanmasına da dikkat edilmelidir.

Daha sonra karışım kalıplara dökülerek beklemeye alınır.

Soğuduktan sonra kalıptan çıkarılarak kullanılabilir. Mum yapımı püf noktaları ile kusursuz ve son derece estetik mum çeşitleri üretmek mümkün olabilir. Soğuma sürecini de yine kalıbı dolaba koyarak kısaltmak mümkün olur.

Mum Hammaddesi Nasıl Yapılır?

Mumun hammaddesi son derece önemli konulardan biridir. Mumun üretimindeki en önemli maddelerden birisi parafindir. En yaygın şekilde bulunabilen bir diğer madde ise bal mumudur. Balmumu arıların peteklerinin yüksek ısıda ısıtarak süzülmesi ile elde edilen bir maddedir. Aynı zamanda oldukça pahalıdır. Bir diğer madde ise soyadır. Soya fasulyesinden elde edilen bu madde güzel yanması nedeniyle olduğu kadar etkili kokusuyla da tercih edilir. Parafin ise renksiz ve kokusuz bir madde olarak bilinir. Jel parafinin ana maddesi ise petroldür. Şeffaf görünüme sahiptir. Uzun yanma süresine sahip bir maddedir.