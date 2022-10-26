Musluktaki kireci tek hamlede söküyor! Bu yöntem tüm bildiklerinizi unutturacak

Kireç, kalsiyum karbonattan oluşan beyaz bir yapıdır. Genellikle "sert su" olarak bilinen aynı elementi içeren suyun buharlaşmasının sonucudur. Kireç, boruların içleri, su ısıtıcılar, kazanlar ve musluklar, lavabolar ve küvetler gibi dokunduğu her yüzeyde birikir ve temizlenmesi zahmetlidir. Genel olarak, ılık sert suyun olduğu her yerde kireç birikmesi de olur. Peki muslukların yüzeyine zarar vermeden doğal yollarla ondan kurtulmanın en iyi yolu nedir?
Temizlik uzmanları, ticari ürünlere yönelmek yerine yerine, ev sahiplerinin "aynı derecede iyi" ama "daha az tehlikeli" olan ve evlerinde bulunan bazı öğeleri ilk önce denemelerini tavsiye ediyor.
Limon suyu ve beyaz sirkenin kireci gidermek için "etkili" doğal temizlik maddeleri olduğunun altını çiziyorlar. Bu iki malzeme yüzeylere zarar vermeden kireç tortularını parçalayan sitrik asit içermektedir. Limon suyu ek olarak güzel koku vererek ideal bir tercih olarak sunuluyor.
Ancak kireci temizlemek sadece yüzeye biraz limon suyu sıkmak ve silmek kadar kolay değildir. Malzemelerin tortuları parçalamak için zamana ihtiyacı vardır. En önemli kısım ise ürünün iyice işlediğinden emin olmak için yeterli süre beklemektir. Temizlik uzmanları, iki temizlik maddesinden, krom musluklardaki kireci temizlemek için limon suyu kullanılmasını tavsiye etti.
"Krom yumuşak bir metaldir ve çizilmesi çok kolaydır. Beyaz sirkeye uzun süre maruz kalmak cilaya zarar verebilir, bu nedenle krom muslukları temizlemenin en iyi yolu limon suyudur." Bu temizleme ipucunu uygulamak için taze bir limonu çapraz olarak ikiye bölerek başlayın. İçinde hala suyu olması şartıyla eski bir limon da yeterli olabilir.
Ardından limon parçasını kesik tarafıyla musluk ağzına itin. Temizlik uzmanları, "Musluğunun içerisine limonun hafifçe girmesi gerekiyor, bu yüzden dilimi ileri geri itip döndürmekten korkmayın. Limon suyunun kireci parçalayabilmesi için musluğun bu şekilde su altında kalması gerekir" diyor.
Dilimi elinizden geldiğince musluğun içerisine tutturun, böylece düşmez. Musluğun boynuna plastik bir torba koyun ve bir lastik bantla bağlayın, limon diliminin olması gereken yerde kaldığından emin olun.
Gece boyunca bu şekilde bırakın. Sadece hafif bir kireç birikimi varsa, birkaç saat yeterli olacaktır. Çok fazla birikim varsa, limonu gece boyunca bırakmanız önerilir. Ardından limonu ve plastik poşeti atın ve eski, temiz bir diş fırçası ve mikrofiber bezle musluğun üzerine hafifçe fırçalayın. Uzmanlar, "Kireç tortusu hemen çıkacak" diyor. Bu noktada, kirecin hala kaldığı süzgeç deliklerini temizlemek için bir iğne veya çengelli iğnenin keskin ucunu kullanın. Kalan limon suyunu ve kalan küçük parçaları çıkarmak için musluğu taze sıcak suyla yıkayarak temizleyin.
Tesisat uzmanları, kireci gidermek için limon suyu kullanma konusunda hemfikir. "Daha kalın" kireçle mücadele etmek için ideal bir yol olduğunu belirttiler. Limon suyu daha kalın, daha inatçı kireçle mücadele için en iyisidir. Musluğunuzun üst kısımları için, pamuk veya bir bezi beyaz sirke veya limon suyuna batırın ve muslukların etrafına sarın.
Kirecin tamamen çıktığından emin olmak istiyorsanız, elastik bir bantla yerine sabitleyin. Kireç miktarına bağlı olarak birkaç saat veya gece boyunca bırakın. Tüm kalıntıları gidermek için daha sonra muslukları hafifçe fırçalamanız gerekebilir. Kireç tortusunun toplanmasına ne kadar uzun süre izin verilirse, kaldırılmasının o kadar uzun zaman alacağı yaygın bir bilgidir.
Çok inatçı veya daha kalın kireç tortuları için, etkilenen bölgeleri gece boyunca yumuşatmak için limon suyu kullanın. Musluğun ucu veya havalandırıcı gibi zor noktalar için limon suyunu küçük bir plastik torbaya koyun ve elastik bir bant veya ip ile ağzın etrafına sabitleyin. Daha sonra tüm bölgeleri yumuşak, nemli bir bezle iyice temizlemeniz ve iyice kurutmanız yeterlidir.