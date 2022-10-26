Musluktaki kireci tek hamlede söküyor! Bu yöntem tüm bildiklerinizi unutturacak

Kireç, kalsiyum karbonattan oluşan beyaz bir yapıdır. Genellikle "sert su" olarak bilinen aynı elementi içeren suyun buharlaşmasının sonucudur. Kireç, boruların içleri, su ısıtıcılar, kazanlar ve musluklar, lavabolar ve küvetler gibi dokunduğu her yüzeyde birikir ve temizlenmesi zahmetlidir. Genel olarak, ılık sert suyun olduğu her yerde kireç birikmesi de olur. Peki muslukların yüzeyine zarar vermeden doğal yollarla ondan kurtulmanın en iyi yolu nedir?

Temizlik uzmanları, ticari ürünlere yönelmek yerine yerine, ev sahiplerinin "aynı derecede iyi" ama "daha az tehlikeli" olan ve evlerinde bulunan bazı öğeleri ilk önce denemelerini tavsiye ediyor.