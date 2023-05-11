Mutfağınızdaki "gizli" tehlike!

Ortalama bir mutfak süngeri çok hızlı bakteri üretir. Durulama, zararlı patojenlerin çoğalmasını engellemez. Bakterileri öldürmek için ıslak süngeri mikrodalgaya koyabilir veya birkaç dakika seyreltilmiş çamaşır suyunda bekletebilirsiniz. Veya en uzun ve en sıcak döngüde bulaşık makinesine koyun.

ODA SPREYİ

Birçok oda spreyinde bulunan kimyasallar, akciğer hasarına ve hatta kansere neden olabilir. Bu yüzden mutfağınızı havalandırmanız ve çöpleri düzenli olarak çıkarmanız daha iyi bir hava temizliği yöntemi olabilir.

GAZ VANASI

Yatmadan veya evden çıkmadan önce kapatıp kapatmadığınızı kontrol etmeyi asla unutmayın. Sizi ve diğerlerini brülörlerden çıkan gazın tehlikelerinden koruyacaktır.