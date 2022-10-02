Mutfak dolaplarında oluşan yağları tek seferde yok ediyor! İşte 5 dakikada kurtaran yöntem…

Yapışkan yağlı mutfak dolapları can sıkıcı olabilir, ancak yoğun ve mutlu bir evde onlara yardım edilemez. Mutfak dolaplarında biriken yağ genellikle yemek pişirme veya yağlı eller nedeniyle oluşur. Bir mutfak dolabından yapışkan yağı çıkarmak biraz dirsek yağı gerektirir. Ancak doğal temizlik ürünleri ile kolayca yapılabilir. Beyaz sirkeden kabartma tozu ve limona kadar yağ, kimyasallara ihtiyaç duymadan çıkarılabilir. Yapışkan yağ lekeleriniz varsa ve mutfak dolaplarını nasıl temizleyeceğinizden emin değilseniz endişelenmeyin. Mutfak dolaplarını temizlemenin en kolay 4 yöntemini bir araya getirdik.
BEYAZ SİRKE
Beyaz sirke, asiditesi nedeniyle mükemmel yağ giderme özelliklerine sahip doğal bir temizlik ürünüdür. Beyaz sirke diğer mutfak aletlerinin temizliğinde de çok etkilidir.
BULAŞIK DETERJANI
Bulaşık deterjanı, bulaşıklardaki yağ ve kiri temizlemede çok etkilidir, bu nedenle mükemmel bir dolap yağ gidericidir.
KARBONAT
Kabartma tozu ve limon, doğal temizlik ürünlerinin kahramanlarıdır. Mutfaktaki inatçı kalın yağ tabakaları için bu ikili, dolapların yeni gibi görünmesini sağlamak için kullanılabilir.