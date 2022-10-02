Mutfak dolaplarında oluşan yağları tek seferde yok ediyor! İşte 5 dakikada kurtaran yöntem…

Yapışkan yağlı mutfak dolapları can sıkıcı olabilir, ancak yoğun ve mutlu bir evde onlara yardım edilemez. Mutfak dolaplarında biriken yağ genellikle yemek pişirme veya yağlı eller nedeniyle oluşur. Bir mutfak dolabından yapışkan yağı çıkarmak biraz dirsek yağı gerektirir. Ancak doğal temizlik ürünleri ile kolayca yapılabilir. Beyaz sirkeden kabartma tozu ve limona kadar yağ, kimyasallara ihtiyaç duymadan çıkarılabilir. Yapışkan yağ lekeleriniz varsa ve mutfak dolaplarını nasıl temizleyeceğinizden emin değilseniz endişelenmeyin. Mutfak dolaplarını temizlemenin en kolay 4 yöntemini bir araya getirdik.