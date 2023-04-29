Mutfak süngerinizin bakteri yuvasına döndüğünün işareti! Eğer böyle görünüyorsa elinizi bile sürmeyin…

Uzun süre ıslak kalan tüm diğer kumaşlar gibi, süngerlerde de küf oluşabilir. Süngerinizden ciddi şekilde ekşi bir koku almaya başlarsanız hemen çöpe atın ve değiştirin. Mutfağınızın taze kokmasını sağlar ve küflü bir süngerle temizlenmiş çatallardan yemek yemenizi önler."

Jeri, " Bir sünger iyi görünse bile, eski olduğunu kokusundan anlayabilirsiniz" diyor. "Koku genellikle lekelerden daha belirgin olabilir."

"Eğer çok temizlik düşkünü biriyseniz ve birçok yüzeyi sürekli olarak süngerle ovuyorsanız, süngeriniz diğer eskme belirtileri göstermeden önce parçalanmaya başlayabilir. Süngerdeki aşınma ve yıpranma, etkililiğini azaltır, bu yüzden süngerlerinizi parçalanmaya başlayınca değiştirmenz önerilir."

SÜNGERİNİZİ EN SON NE ZAMAN DEĞİŞTİRDİĞİNİZİ HATIRLAMIYORSANIZ

Eğer bu makaleyi okurken süngerinizi ne zaman değiştirdiğinizi düşünüyor ve emin değilseniz, o zaman muhtemelen değiştirme zamanı gelmiştir.

Jeri diyor ki, "Her iki haftada bir veya ayda bir kez yeterlidir. Sadece ne sıklıkla süngerinizi kullandığınıza ve ne için kullandığınıza bağlıdır. Eğer sık sık yemek pişiriyor ve tencereleri, tavaları sık sık ovuyorsanız, başka birisiyle karşılaştırıldığında süngerinizi daha erken değiştirmeniz gerekebilir."

Sünger mağazasına gitmek konusunda isteksizseniz, şunu düşünün: sünger alışverişi eğlenceli olabilir. Süngerler o kadar çok şekil, renk ve hatta karakterde olabilir ki, kullanmaktan heyecan duyacağınız bir tane seçebilirsiniz. Ayrıca en az iki sünger satın almanız iyi bir fikirdir, böylece yedek bir süngeri lavabonuzun altında saklayabilirsiniz. Böylece yukarıda tarif edilen belirtilerden birini fark ettiğinizde, eski süngerinizi taze bir süngerle değiştirmeniz de kolay olacaktır."