Mutfak süngerinizin bakteri yuvasına döndüğünün işareti! Eğer böyle görünüyorsa elinizi bile sürmeyin…

Süngerinizi her kullandıktan sonra temizleyerek ve kurutarak ömrünü uzatabilirsiniz. Ancak, süngeriniz iki haftadan önce kötü bir koku yaymaya veya parçalanmaya başlarsa, değiştirme zamanı geldiğini gösterir.
Eğer süngerinizi ne zaman değiştirmeniz gerektiğinden emin değilseniz, risk almamanız ve süngerinizi değiştirmeniz önerilir. Çünkü temizlik konusunda tedbirli olmak her zaman daha iyidir. Yeni bir süngerle temizlik yapmak, evinizi temiz ve hijyenik tutmanıza yardımcı olur ve sağlığınızı korumanıza katkı sağlar.
Temizlik konusunda bir uzman olan Jeri Fritz süngerler hakkında bilmeniz gerekenleri anlattı.
SÜNGERİNİZİ DEĞİŞTİRMENİZ GEREKTİĞİNİ GÖSTEREN 4 İŞARET
SÜNGERİNİZ RENK DEĞİŞTİRMİŞ VEYA LEKELENMİŞSE
Jeri, "Genellikle bir süngerin değiştirilmeye hazır olup olmadığını ona bakarak anlayabilirsiniz"diyor." Bulaşıkları yıkamaktan veya bulaşıkları temizlemekten kaynaklanan lekeler nispeten kolay bir şekilde çıkmalıdır. Bir sünger, iyice durulandıktan sonra bile lekeleri tutuyorsa, yenisiyle değiştirilmeye hazırdır."
SÜNGERİN KOKUSU DEĞİŞTİYSE
Jeri, " Bir sünger iyi görünse bile, eski olduğunu kokusundan anlayabilirsiniz" diyor. "Koku genellikle lekelerden daha belirgin olabilir."
Uzun süre ıslak kalan tüm diğer kumaşlar gibi, süngerlerde de küf oluşabilir. Süngerinizden ciddi şekilde ekşi bir koku almaya başlarsanız hemen çöpe atın ve değiştirin. Mutfağınızın taze kokmasını sağlar ve küflü bir süngerle temizlenmiş çatallardan yemek yemenizi önler."
SÜNGER PARÇALANIYORSA
"Eğer çok temizlik düşkünü biriyseniz ve birçok yüzeyi sürekli olarak süngerle ovuyorsanız, süngeriniz diğer eskme belirtileri göstermeden önce parçalanmaya başlayabilir. Süngerdeki aşınma ve yıpranma, etkililiğini azaltır, bu yüzden süngerlerinizi parçalanmaya başlayınca değiştirmenz önerilir."
SÜNGERİNİZİ EN SON NE ZAMAN DEĞİŞTİRDİĞİNİZİ HATIRLAMIYORSANIZ
Eğer bu makaleyi okurken süngerinizi ne zaman değiştirdiğinizi düşünüyor ve emin değilseniz, o zaman muhtemelen değiştirme zamanı gelmiştir.
Jeri diyor ki, "Her iki haftada bir veya ayda bir kez yeterlidir. Sadece ne sıklıkla süngerinizi kullandığınıza ve ne için kullandığınıza bağlıdır. Eğer sık sık yemek pişiriyor ve tencereleri, tavaları sık sık ovuyorsanız, başka birisiyle karşılaştırıldığında süngerinizi daha erken değiştirmeniz gerekebilir."
Sünger mağazasına gitmek konusunda isteksizseniz, şunu düşünün: sünger alışverişi eğlenceli olabilir. Süngerler o kadar çok şekil, renk ve hatta karakterde olabilir ki, kullanmaktan heyecan duyacağınız bir tane seçebilirsiniz. Ayrıca en az iki sünger satın almanız iyi bir fikirdir, böylece yedek bir süngeri lavabonuzun altında saklayabilirsiniz. Böylece yukarıda tarif edilen belirtilerden birini fark ettiğinizde, eski süngerinizi taze bir süngerle değiştirmeniz de kolay olacaktır."
SÜNGERLERİ NASIL SAKLAMALISINIZ?
Süngerinizi iyi havalandırılan bir alanda tutun. Süngerinizi lavabonun dibinde bırakmayın veya temizlik kutusuna sıkıştırmayın. Süngerler, tüm kumaşlar gibi, havalandırmak için havaya ihtiyaç duyarlar, aksi takdirde birkaç kullanımdan sonra bile küflenebilirler. Lavabonuzun kenarına takılan ve süngerinizin kullanımdan sonra hızla kurumasına yardımcı olan bir sünger tutucu kullanabilirsiniz.
Her zaman iş için uygun süngeri seçtiğinizden emin olun. Tepsi gibi sert bir yüzeyi ovalayacaksanız, yumuşak bir sünger yerine ovma süngeri seçin. Bu, süngerinizi fazla kullanmaktan ve erken aşındırmaktan koruyacaktır.