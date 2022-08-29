Mutluluk neden kısa sürer?

Mutluluk hayatımızın önemli bir yerini kaplıyor. Mutlu olan insanlar hayata daha farklı bakar, hayattan zevk almayı fazlasıyla bilir. Peki mutlu olmanın yolları neler, ne gerçekten kısa mı sürüyor sizler için araştırdık.

HEM ÜZÜNTÜYE HEM DE MUTLULUĞA ALIŞIYORUZ

Bilimsel olarak hedonik adaptasyon adı verilen bu süreç, herhangi bir duygu durumuna karşı alışkanlık geliştirdiğimizi ifade ediyor. Bu kavrama göre hem üzüntüye hem de mutluluğa alışıyoruz. Böylece mutluluk hissi sandığımız kadar uzun sürmüyor.Bunun kötü olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat tam aksine, mutluluğun kısa ömürlü olması, psikolojik sağlığımız için büyük bir önem taşır.

Böylece zihinsel bir denge kurabilir, yeni uyaranlara karşı kendimizi hazır hale getirmeyi sağlar. Üstelik adaptasyon sayesinde iyi veya kötü olan her şeyi geride bırakabiliyor, hayatlarımıza devam edebiliyoruz. İşte bu sayede alıştığınız mutluluk hissine karşı yeni mutluluklara yol alabilme şansına sahip olursunuz. Peki sizi en çok mutlu eden şey nedir? Yorumlara bekliyorum…