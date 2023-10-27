Muz Dolaba Konulur Mu? Muz Buzdolabında Saklanır Mı, Kaç Gün Dayanır?

Küçük büyük her yaştan kesimin sevdiği meyvelerin başında yer alan muzun ömrünü daha fazla uzatabilmek için, serin ve kuru bir yerde saklanması ve aynı zamanda güneş almayan bir ortamda muhafaza edilmesi gerekmektedir. Muz, magnezyum, potasyum, C vitamini, doymuş yağ ve B-6 vitamini gibi mineralleri içinde barındıran çok önemli lif kaynağı olması sebebiyle önemli bir besin kaynağıdır. Durum böyle olunca muz dolaba konulur mu, buzdolabında saklanır mı, kaç gün dayanır soruları araştırılmaktadır.

Muz Dolaba Konulur Mu?

Muz, yetişme durumuna göre buzdolabında, dışarıda veya buzlukta saklanabilir. Muz ömrünü daha fazla uzatabilmek için, serin ve kuru bir yerde saklanmalı aynı zamanda güneş almayan bir ortamda bulundurmak gerekir. Olgunlaşmamış muzun, olgunlaşma süresini daha çabuk hale getirmek için, dışarıda veya oda sıcaklığında muhafaza etmek gerekirken, olgunlaşmış ve kararmaya başlayan muzu ise buzdolabında ya da buzdolabının dondurucu kısmında bulundurmak daha doğrudur.

Muzun olgunlaşma süresi, buzdolabında muhafaza edilirken durur. Bu nedenle önceden olgunluk kazanmış muzları, buzdolabındaki sebzelik çekmecesi içinde muhafaza etmek gerekir. Soğuk aldığı için muzun kabuğu zamanla kahverengi rengine dönebilir ve bu durum aslında bir olgunlaşma belirtisidir. Muz, buzdolabında veya buzlukta doğru bir şekilde saklanırsa, 1 ve 2 aya kadar tazeliğini koruyabilir.

Muz Buzdolabında Saklanır Mı?

Muzun bozulmasını önlemek için dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi ortamdaki sıcaklık değeridir. Oda sıcaklığı 20 derece ve üstünde ise eğer genellikle muz, buzdolabında veya buzdolabının dondurucu kısmında saklanmalıdır. Muzun tazeliğinin korunması için oda sıcaklığının 12 derece olması gerekir. Buzdolabında saklanan muzun, ömrü daha uzun süreli olur ve tazeliği daha uzun süre korunur. 12 dereceden fazla sıcaklığa sahip olan bir odada bulundurulan muzun, bozulma süreci hızlanabilir. Buzdolabı veya buzluk dışında saklanan muz, doğrudan güneş ışığı almayan ve kuru bir yerde saklanmalıdır.

Muz tüketimi, vücutta kan basıncını dengeler ve düşük sodyum, yüksek potasyum içeren bir beslenme düzeni olarak yüksek tansiyonu dengeler. Düzenli tüketim sonucunda kalp kasının düzenli çalışmasında ve kan basıncını düzenlemede önemli bir rol oynar. Günlük olarak 1 orta boy muz yemek, vücuda fayda sağlar. Muz buzdolabında saklandığında olgunlaşma süreci yavaşlayacak, daha uzun süre kararmadan kalacaktır. Olgunlaşmış muzları da buzdolabına kaldırarak kararma süreçlerini yavaşlatabilirsiniz. Muzları mümkünse buzdolaplarının sebzelik bölümünde saklamalısınız. Muzlar buzdolabında durdukça kabukları kahverengileşmeye başlayacaktır, ancak endişelenmeyin, bu karardıkları anlamına gelmez.

Muz Buzdolabında Kaç Gün Dayanır?

Muz içinde bulunan magnezyum, potasyum, C vitamini, doymuş yağ ve B-6 vitamini gibi mineralleri içinde barındıran çok önemli lif kaynağıdır. İnsan sağılığına yararları saymakla bitmeyen muzu çok hızlı bozulduğu için doğru muhafaza etmek gerekir. Muzu aşırı sıcaktan ve nemden korumalısınız. Mümkün olan en rutubetsiz alanlarda, güneşe doğrudan maruz kalmayacak şekilde saklamalısınız. Eğer muzlarınız yeşil, tam olgunlaşmamış muzlarsa dışarıda saklamanız daha doğru olacaktır, ancak olgunlaşmış, kararmaya başlamış muzlar için buzdolabı seçeneğini değerlendirmeniz önerilir. Muzları olgunluk durumuna göre 1-2 hafta kadar buzdolabında güvenle saklayabilirsiniz.