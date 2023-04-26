Nar Nasıl Saklanır? Ayıklanmış Nar Derin Dondurucuda Saklanır Mı, Nerede Muhafaza Edilir?

Meyvesi kadar suyu da tüketilen nar nasıl saklanır sorusunun yanıtı oldukça basittir. Ayıklanmış nar ne kadar dayanır diye düşünenlerin, buzdolabında 1 veya 2 aya kadar muhafaza edilebileceğini öğrenmeleri gerekir. Nar derin dondurucuya koyulur mu diye merak edenler, gönül rahatlığıyla difrize kaldırabilirler. Nar nerede saklanır diye araştıranlar için en uygun yer buzdolabıdır. Nar buzdolabında saklanır mı ve kaç gün saklanır?

Nar Nasıl Saklanır?

Salatalarda, tatlılarda, soslarda aroma vermesi için kullanılan ve meyve suyu olarak da tüketilen nar, ayıklanmamış bir halde aylar boyunca saklanabilecek bir meyvedir. Kalsiyum, potasyum, folik asit ve demir açısından zengin olan bu meyvenin, kansızlık problemi yaşayanlar tarafından yenilmesi tavsiye edilir. A, B, C ve K vitaminleri ile oldukça yararlıdır.

Doğal ve güçlü bir antioksidan kaynağı olduğu için sağlıklı bir şekilde zayıflamak isteyenlerin beslenme düzenine mutlaka eklemeleri gerekir. Günde sadece bir nar yiyerek günlük C vitamini ihtiyacının %40 ila %50'sini karşılamak mümkündür. Narları her mevsim yiyebilmek için onları çürütmeden saklamak önemlidir.

Eğer narları kısa bir süre içinde tüketmeyi planlıyorsanız rahatlıkla oda sıcaklığında muhafaza edebilirsiniz.

Bunun için özellikle güneş ışığından uzak, karanlık ve serin bir bölgeye yerleştirin.

Eğer evinizde bir kileriniz varsa nar saklamak için burayı tercih edebilirsiniz.

Narları uzun süre boyunca muhafaza etmeyi düşünenler, bunun için kalın kabuklu olanları seçmeli ve onları buzluğa koymalıdır.

Narları yıkadıktan sonra bir kağıt havlu ile yüzeylerini kurulayın.

Onları kesmeden bütün bir şekilde buzdolabı poşetlerine koyun, ağızlarını bağlayın ve buzluğa yerleştirin.

Narlar bu şekilde 12 aya kadar saklanabilir.

Ayıklanmış Nar Ne Kadar Saklanır?

Sonradan ayıklamakla uğraşmak istemeyenler ve daha pratik olduğu için tanelerini buzluğa koymayı düşünenlerin sırasıyla aşağıdakileri yapması gerekir.

Meyveleri yıkadıktan sonra onları doğrayın ve tanelerini kabuklarından çıkarın.

Onları porsiyonlara ayırarak buzdolabı poşetlerine doldurun.

Havayla temas etmemeleri için ağızlarını sıkıca bağlayın ve difrize yerleştirin.

Nar taneleri buzlukta 2 ila 3 ay boyunca çürümeden dayanabilirler.

Poşetlerin ne zaman hazırlandığını unutmamak için ise tarih atılabilir.