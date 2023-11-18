Ne doğarken ayrıldılar ne de mesleklerinde! Tek yumurta ikizleri birlikte doktorluk yapıyor

BENZERLİKLERİNİ AVANTAJA DÖNÜŞTÜRÜYORLAR

Doktor Esra Nakipoğlu ise sürekli birbirlerini motive ederek güzel şeyler yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Benzerliğimizi avantaja döndürüp, moral ve motivasyonları düşük hastalarımızla daha iyi iletişim kuruyoruz. Kardeşimle aynı hastanede görev yapmaktan çok memnunum, gururluyum. Mesleğimizi çok seviyoruz. Elimizden geldiğince hastalara hizmet etme gayretindeyiz." ifadesini kullandı.

Torunlarının tedavisi için hastaneye gelen Muhammet Aytaç da doktor kardeşleri karşılarında görünce benzerliklerinden dolayı şaşırdığını dile getirdi.

Doktorları ayırt etmenin zor olduğunu aktaran Aytaç, "Doktorlarımız hastalarına karşı çok ilgililer. Bu durum bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. İkiz doktorlarımız iyi ki Yunak ilçemize atandılar. Biz çok memnunuz." dedi.