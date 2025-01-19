Neden en iyi fikirler duşta aklımıza gelir? Meğer öyle bir sebebi varmış ki…

Araştırma, Estetik, Yaratıcılık ve Sanat Psikolojisi dergisinde yayımlandı. Ekip, yaratıcılığın ortaya çıkmasında orta düzeyde ilgi çeken aktivitelerin önemli bir rol oynadığını belirtti.
DUŞ ETKİSİ NASIL ÇALIŞIR?
Felsefe Yardımcı Doçenti Zac Irving bu fenomeni şöyle açıklıyor: "Bir problemde takılıp kaldığınızda genelde ne yaparsınız? Boyanın kurumasını izlemek gibi sıkıcı bir şeye yönelmek yerine, yürüyüşe çıkmayı, bahçeyle ilgilenmeyi veya duş almayı tercih edersiniz. Bu tür aktiviteler ne tamamen sıkıcıdır ne de aşırı dikkat gerektirir. İşte bu denge, zihnin dalıp gitmesine olanak tanır ve yaratıcı düşünmeyi destekler."
ARAŞTIRMA NASIL GERÇEKLEŞTİRİLDİ?
Irving ve ekibi, bu teoriyi test etmek için katılımcılara yaratıcı bir görev verdi. Katılımcılardan tuğla veya ataç için alternatif kullanımlar bulmaları istendi ve iki gruba ayrıldılar. Bir grup oldukça sıkıcı bir videoyu (iki adamın çamaşır katlamasını) izlerken, diğer grup bir filmde orta düzeyde ilgi çeken bir sahneyi izledi.
Sonuçlar, ilgi çekici videoyu izleyen grubun daha yaratıcı fikirler ürettiğini ortaya koydu.
Araştırmacılar, orta düzeyde ilgi çeken aktivitelerin zihnin serbest dolaşımına olanak sağladığını ve bunun yaratıcı düşünme süreçlerini hızlandırdığını buldular.
DUŞUN YARATICILIĞA KATKISI
Araştırmanın temel bulgusu, yaratıcı fikirlerin doğrusal ve odaklanmış düşünce ile serbest çağrışımlar arasında bir denge gerektirdiği. Duş almak, bu dengeyi kurmanın ideal bir yolu. Çünkü duş sırasında zihin hem meşgul oluyor hem de özgürce dolaşabiliyor.
Irving, bu süreci şu şekilde özetliyor: "Zihninizi tamamen boşaltmak ya da aşırı odaklanmak yaratıcı düşünceyi sınırlayabilir. Orta düzeyde ilgi çeken aktiviteler, odaklanmayı ve dalgınlığı harmanlayarak yaratıcı fikirlerin gelişmesini sağlar."
Bu bulgu, bir sorunu çözemediğinizde veya yaratıcı bir çözüm aradığınızda neden yürüyüşe çıkmanın, duş almanın ya da benzer aktivitelerin işe yaradığını açıklıyor.