Neden hıçkırırız? İşte hıçkırığın altında yatan bilimsel sebep...

Hıçkırık herkesin sıklıkla yaşadığı olaylardan biridir. Bunu geçirmek için çeşitli yöntemler deneriz. Nefesimizi tutarız, su içeriz bunun gibi daha birçok yöntem deneriz. Bu hıçkırık aslında neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Gelin öyleyse birlikte bir bakalım.

NEDENİ ÇOĞUNLUKLA PSİKOLOJİKTİR

Aslında bu olay diyafram kasının bir dakika içerisinde, birkaç defa, istemsiz olarak kasılması sonucu oluşan, ani nefes alma refleksidir. Hıçkırmamızın altında yatan sebeplerden bahsedecek olursak; aşırı yemek, asitli içecekler tüketmek ve bağırsak sistemindeki ani ısı değişiminden kaynaklanmaktadır.

Fakat hıçkırığın nedeni çoğunlukla psikolojiktir. Duygu değişimleri, stres ve heyecan da hıçkırığı fazlasıyla tetikler. Eğer devamlı olarak hıçkırıyorsanız ve uzun süre geçmiyorsa başta kalp ve diğer organlarda var olan bir hastalığın habercisi de olabilir. Bundan dolayı uzman hekime başvurmanızda fayda var…