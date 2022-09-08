Neden hıçkırırız? İşte hıçkırığın altında yatan bilimsel sebep...

Hıçkırık herkesin sıklıkla yaşadığı olaylardan biridir. Bunu geçirmek için çeşitli yöntemler deneriz. Nefesimizi tutarız, su içeriz bunun gibi daha birçok yöntem deneriz. Bu hıçkırık aslında neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Gelin öyleyse birlikte bir bakalım.
NEDENİ ÇOĞUNLUKLA PSİKOLOJİKTİR
Aslında bu olay diyafram kasının bir dakika içerisinde, birkaç defa, istemsiz olarak kasılması sonucu oluşan, ani nefes alma refleksidir. Hıçkırmamızın altında yatan sebeplerden bahsedecek olursak; aşırı yemek, asitli içecekler tüketmek ve bağırsak sistemindeki ani ısı değişiminden kaynaklanmaktadır.
Fakat hıçkırığın nedeni çoğunlukla psikolojiktir. Duygu değişimleri, stres ve heyecan da hıçkırığı fazlasıyla tetikler. Eğer devamlı olarak hıçkırıyorsanız ve uzun süre geçmiyorsa başta kalp ve diğer organlarda var olan bir hastalığın habercisi de olabilir. Bundan dolayı uzman hekime başvurmanızda fayda var…
HIÇKIRIK NASIL ÖNLENİR?
Buzlu su ile bir dakika gargara yapın. Soğuk su, diyaframınızdaki herhangi bir tahrişi yatıştırmaya yardımcı olacaktır.Küçük bir buz parçasını emdirin.Bir kağıt torbaya yavaşça nefes alın. Bu, ciğerlerinizdeki karbondioksiti artırır ve bu da diyaframınızın gevşemesine neden olur.Nefesini tut. Bu aynı zamanda karbondioksit seviyelerinin artmasına da yardımcı olur.
Hıçkırıkları durdurmanın kesin bir yolu olmadığından, bu çözümlerin işe yarayacağının garantisi yoktur, ancak bazı insanlar için etkili olabilirler. Kendinizi sık sık hıçkırık buluyorsanız, daha küçük öğünler yemek ve gazlı içecekleri en aza indirmek yardımcı olabilir. Devam ederlerse, sağlık uzmanınızla konuşun. Hıçkırıklarınızın ne zaman ortaya çıktığını ve ne kadar sürdüğünü belirttiğinizden emin olun. Gevşeme eğitimi, hipnoz veya akupunktur gibi alternatif veya tamamlayıcı tedaviler, keşfedilecek seçenekler olabilir.