Neden kabus görüyoruz?

En derin endişelerimiz, korkularımız veya aslında hiç hatırlamadığımız ama bizi korkutan bir çocukluk anımız bile bir gece karşımıza çıkabilir. İşte kabusların bilinmeyen dünyasına dair birkaç ilginç bilgi.

KABUSLARIN ORTAK TEMASI

Kabuslar, genellikle herkes için farklılık gösterse de aslında ortak endişelerimiz, bizi kabus temalarında bir araya getiriyor. Özellikle, düşme, kapana kısılma, yolunu kaybetme ve kovalanma gibi temalar en yaygın olanları. Bu kabuslar ise ortak duyguları harekete geçiriyor. Öfke, kaygı, üzüntü, suçluluk hissi veya korku bu rüyalarda sıklıkla karşımıza çıkıyor ve çoğunlukla bu duygular uyandıktan sonra da devam edebiliyor.

KABUS NEDENLERİ

Kabuslar, birkaç faktöre bağlı olarak ortaya çıkıyor. Özellikle yaşam tarzı ile ortaya çıkabilen kabuslar, aynı zamanda bazı rahatsızlıkların da belirtisi olabilir. İşte o nedenlerden bazıları;

Korku içeriğine sahip kitap, film veya video oyunları

Uykudan önce atıştırmak

Yüksek ateş ve hastalıklar

Kontrolsüz antidepresan ve narkotik ağrı kesici içeren ilaç kullanımı

Madde ve alkol kullanımı

Stres, anksiyete ve depresyon

Kabus bozukluğu

Uyku apnesi

Narkolepsi

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

KİMLER DAHA ÇOK KABUS GÖRÜYOR?

Her yaştan insan kabus görebilir. Bununla birlikte, kabuslar özellikle 10 yaşın altındaki çocuklarda daha yaygındır. Kızların kabuslarından rahatsız olma olasılığı erkeklerden daha fazladır. Kabuslar normal gelişimin bir parçası gibi görünmektedir ve travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) haricinde, genellikle altta yatan herhangi bir tıbbi durumun veya zihinsel bozukluğun semptomları değildirler.

Bununla birlikte, kabuslar devam ederse ve uyku düzeninizi kesintiye uğratırsa sorun olabilir. Bu, uykusuzluğa ve gün içinde işleyiş zorluğuna yol açabilir. Kabuslarla baş etmekte sorun yaşıyorsanız doktorunuza danışmanızda fayda var.