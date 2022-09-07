Nevresim takımlarını yıkarken yapılan bu hataya dikkat! Çok fazla deterjan kullandığınızda…

Temiz, taze çarşaflara sahip olmak pek çok kişi tarafından sevilir, ancak iş nevresim yıkamaya geldiğinde, bir uzman, çarşafların kalitelerini ve ömürlerini azaltabilecek birkaç "kötü alışkanlık" olduğunu söyledi. Gelin bunların neler olduğuna birlikt bir bakalım.

ÇARŞAFLARINIZI SIK SIK YIKAYIN!

Çarşaflarınızın gözle görülür şekilde kirlenmesini beklemek zamanla mikrop, ter ve kir birikmesine neden olabilir, bu da yalnızca çarşaflarınızın durumunu etkilemekle kalmaz, aynı zamanda sağlık için de iyi değildir.

Genel bir kural olarak, en iyi durumda tutmak için çarşaflarınızı iki haftada bir yıkadığınızdan emin olun. Çarşafları yıkamak söz konusu olduğunda, insanların yırtılmasını ve delik açmasını önlemek için izlemesi gereken belirli bir yol da vardır: