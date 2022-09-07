Nevresim takımlarını yıkarken yapılan bu hataya dikkat! Çok fazla deterjan kullandığınızda…

Temiz, taze çarşaflara sahip olmak pek çok kişi tarafından sevilir, ancak iş nevresim yıkamaya geldiğinde, bir uzman, çarşafların kalitelerini ve ömürlerini azaltabilecek birkaç "kötü alışkanlık" olduğunu söyledi. Gelin bunların neler olduğuna birlikt bir bakalım.
ÇARŞAFLARINIZI SIK SIK YIKAYIN!
Çarşaflarınızın gözle görülür şekilde kirlenmesini beklemek zamanla mikrop, ter ve kir birikmesine neden olabilir, bu da yalnızca çarşaflarınızın durumunu etkilemekle kalmaz, aynı zamanda sağlık için de iyi değildir.
Genel bir kural olarak, en iyi durumda tutmak için çarşaflarınızı iki haftada bir yıkadığınızdan emin olun. Çarşafları yıkamak söz konusu olduğunda, insanların yırtılmasını ve delik açmasını önlemek için izlemesi gereken belirli bir yol da vardır:
FAZLA DETERJAN DÖKMEYİN
Yatak takımı ne kadar kirliyse o kadar deterjana ihtiyaç duyduğuna dair yaygın bir yanlış kanI var. Bu çamaşır yıkama hatası, özellikle çarşaflarınıza yarardan çok zarar verebilir.
Çarşaflarınızı çok fazla deterjan lekelemekle kalmaz (özellikle beyazlarsa), aynı zamanda liflerini aşındırarak sonunda deliklere ve yırtılmalara neden olabilir. Çarşaflarınızı yıkamak için deterjan yerine yarım bardak kabartma tozu ve sirke kullanmanızı tavsiye ederim. Bunu kullandığınızda ipeksi ve yumuşak yatak takımları ile sonuçlanacaktır.
NEVRESİM TAKIMLARINI GİYSİLERLE YIKAMAK
Bazıları, kuruma süresini hızlandırmak veya yıkama sayısını azaltmak için yatak takımlarını birkaç havlu veya yatak takımıyla kontrol edebilir. Ancak uzmanlar, her malzemenin farklı bir yıkama işlemine sahip olduğunu ve düzgün bir şekilde dolaşmak ve durulamak için yeterli alana ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Çarşaflarınızı, giysilerle yıkamak, ilave sürtünme yaratabilir, çarşaflarınızı yıpratır ve deformasyona sebep olabilir. Aynı şekilde, fermuarlar veya düğmeler de takılıp yırtılmaya neden olabilir.
ETİKETİ KONTROL ETMEMEK
Temizlik uzmanı şunları söyledi: "Bu bariz görünse de, insanlar genellikle çarşaflarının etiketlerini kontrol etmez ve sadece havluları veya kıyafetleriyle aynı döngüye ihtiyaç duyduklarını varsayarlar.