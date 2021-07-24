Oda kokusu almaya son! Sadece 3 malzeme ile mis gibi kokan bir ev

Tertemiz kokan bir eve sahip olmak aslında düşündüğünüz kadar zor değil. Sadece birkaç taktikle evinizin her daim muhteşem kokmasını sağlayabilirsiniz. İşte o ipucu…

KÜF KOKUSU

Kendi evinize girdiğinizde, genellikle çok fazla olağandışı koku almazsınız. Koku körlüğü denir. Ancak bu, evinizin tuhaf kokularla veya en azından küflü havayla dolu olmadığı anlamına gelmez. Evinizi güzel bir kokuyla donatmak ister misiniz?

LİMON VE BİBERİYE

Bir market veya aktarın önünden geçerken alabileceğiniz bu iki ürün, ekonomik olmasının yanı sıra harika kokusuyla evinizin her daim muhteşem kokmasını sağlıyor. Üstelik yalnızca birkaç adımda. İstediğiniz gibi doğal bir kokuya sahip olabilirsiniz.

İŞTE GEREKENLER…

Bunu şu şekilde hazırlıyorsunuz: