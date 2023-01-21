Odasını karıştırdığından şüphelendiği kayınvalidesine öyle bir oyun oynadı ki… “Gerçek olmadığını öğrendiklerinde çok kızdılar”

Odasının karıştırıldığını fark eden kadın, eşyalarını karıştıran kayınvalidesini yakalamak adına bir oyun oynamaya karar verdi. Ancak geri tepen bu durum başta eşi olmak üzere tüm ailesinin tepkisine neden oldu.
Internette bir platformda derdini anlatan kimliği belirsin kadın, kayınvalidesinin bu konuda bir şey yapıp yapmayacağını görmek için yem olarak yatak odasına sahte bir pozitif gebelik testi koymaya karar verdiğini açıkladı.
Paylaşımda şöyle açıkladı: "Kayınvalidem bir ay önce yanımıza taşındı. Yatak odasındaki eşyalarıma dokunulduğunu fark etmeye başladım. Mobilyalar yeniden düzenlendi, eşyalar taşındı ve daha bir dolu şey…"
"Odamıza girip eşyalarının yerini değiştiren ve özel hayatımıza müdahale edenin kayınvalidem olduğunu düşündüm. Bu durumu eşime açıkladım ancak o, annesinin asla böyle bir şey yapmayacağını söyledi."
Ardından bu durumu ortaya çıkarmak için yatak odasındaki çöp kutusuna sahte bir pozitif gebelik testi koymaya karar verdiğini açıklayan kadın, gerçekler ortaya çıkınca yaptığı şakanın bir kabusa dönüşeceğinden habersizdi.
"Bu planımın ardından ertesi gün işe gittim. Başta kayınvalidem olmak üzere tüm çevremden hamileliğim için bir dolu tebrik ve kutlama mesajı aldım."
"Eşim ise iş yerime geldi ve hamileliğim konusunda çok endişeliydi. Ona neden söylemediğimi sordu."
"Nasıl öğrendiğini sordum ve annesinin pozitif testi yatak odasındaki çöp kutusunda bulduğunu söyledi."
Eşine durumun aslını açıklayan kadın, karşısında sinirli bir tepkiyle karşılaştı. Duruma bir yandan inanamayan eşi tekrar hamilelik testi yapmasını bile istedi. Kızgın hisseden tek kişi de o değildi. Gerçeği öğrenen aile de aynı şekilde duruma karşı oldukça tepkiliydi.
Eşi ise nasıl böyle bir şey hakkında yalan söyleyebildiğini ve annesinin kalbini kırabildiğini sordu.
"Çünkü kayınvalidem torun sahibi olmak istiyor ancak şimdi hem eşimin annesi hem de tüm ailesi bana yalancı ve manipülatör diyor."
Diğer kullanıcılardan yaptıklarının yanlış olup olmadığına dair akıl almak isteyen isimsiz kadın birçok destek mesajı ile karşılaştı. Kayınvalidesinin mantıksız davrandığını söylemelerinin yanında başka birinin hamileliğini ilan etme hakkının da bulunmadığını söylediler. Eşinin kızmasına da tepki gösteren kullanıcılar kadını her konuda haklı buldular.