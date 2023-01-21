Odasını karıştırdığından şüphelendiği kayınvalidesine öyle bir oyun oynadı ki… “Gerçek olmadığını öğrendiklerinde çok kızdılar”

"Odamıza girip eşyalarının yerini değiştiren ve özel hayatımıza müdahale edenin kayınvalidem olduğunu düşündüm. Bu durumu eşime açıkladım ancak o, annesinin asla böyle bir şey yapmayacağını söyledi."

Ardından bu durumu ortaya çıkarmak için yatak odasındaki çöp kutusuna sahte bir pozitif gebelik testi koymaya karar verdiğini açıklayan kadın, gerçekler ortaya çıkınca yaptığı şakanın bir kabusa dönüşeceğinden habersizdi.

"Bu planımın ardından ertesi gün işe gittim. Başta kayınvalidem olmak üzere tüm çevremden hamileliğim için bir dolu tebrik ve kutlama mesajı aldım."

"Eşim ise iş yerime geldi ve hamileliğim konusunda çok endişeliydi. Ona neden söylemediğimi sordu."