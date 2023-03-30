Oğlak Hangi Grup ve Element? Oğlak Burcu Hangi Element Grubunda Yer Alıyor?

Oğlak hangi element, diğer burçların elementleri gibi merak edilmektedir. Burçlar kendi içlerinde belirli özellikleri olmakla birlikte farklı kategorilerde de yer almaktadır. Bu kategorilerden biri element grubudur. Bu açıdan bakacak olursak oğlak burcu elementi, oğlak burcu hangi element grubunda yer aldığını belirtir. Bu bağlamda ve burç özelliklerine baktığımızda oğlak hangi grup olduğun öğrenebiliriz. Oğlak burcu Zodyak etkisindeki toprak elementi grubundadır.

Oğlak Burcu Özellikleri Nelerdir?

22 Aralık -20 Ocak tarihleri arasında doğan oğlaklar ciddiyet ve tutuculukları ile tanımlanan oğlaklar daha çok güçlü iradeleri le tanınırlar. Aynı zamanda çalışkanlıkları ile kolaylıkla da başkalarının saygısını kazanırlar. Bunlar arasında ger çek bir Oğlak'ın iki temel özelliği vardır: Güvenilirlik ve dürüstlük. Oğlaklar bu iki temel özellikleri ile bilinirler. Yine genel özellikleri arasında ciddi, soğukkanlı, gereğinde mesafeli, planlı, organize, disiplinli, iş ve kariyer odaklı olarak bilinirler. Bu genel özellikler arasında ise cinsiyetlere göre özellikler de değişmektedir. Kadın oğlakları ve oğlak erkeklerin özelliklerine ayrı ayrı baktığımızda:

Oğlak burcu erkeği: Güvenilirdir. Hiçbir şeyi kolay kolay kabul etmez ve çok az şeyi kabul eder. Ancak tamam dediğinde sonuna kadar güvenebilirsiniz. Zamanlaması çok iyidir yani dakiktir. Disiplin, düzen ve kural anlayışıyla zaman zaman sıkıcı olabilir ama sizi asla yarı yolda bırakmayacağından emin olabilirsiniz.

Oğlak burcu kadını: Evine ve ailesine düşkündür. Yalnız kalmayı ve tek başına hareket etmeyi sever. Oğlak kadınlarının kendi kural ve prensipleri vardır. Oğlak kadınları zaman zaman fazlasıyla disiplinli ve soğuk olabilir. Bunların yanında iyi bir iş kadınıdır. Çalışmıyorsa bile evinde ve ailesine karşı sorumluluklarının son derece bilincinde olan tam bir görev insanıdır

Oğlak Hangi Elementtir?

Burçlar genel geçer özelliklerinin dışında farklı özellikleri de vardır. Bunlar onun hangi diğer özelliklere sahip olduğunu göstermekle birlikte kendi içinde özelliklere farklı kategorilerde belirtilmektedir. Bunlar: niteliği, rengi, gezegeni, taşı, günü gibi kategorilerde. Bunlar arasında bir de element grubu vardır. Element grubu, burçların belirli özelliklerine katkı sağlamakla birlikte aynı gruptan olan burçlarla da ilişki kurulmasını sağlar. Oğlak burcunun element grubu ve diğer özellikleri aşağıdaki gibidir:

Elementi: Toprak

Niteliği: Öncü

Gezegeni: Satürn

Rengi: Kahverengi, siyah

Taşı: Ametist

Günü: Cumartesi

Çiçekler: Siyah gül, kadife çiçeği, kamelya, kasımpatı

Ağaçlar: Porsuk ağacı, çam, söğüt, bodur ağacı, karaağaç, kavak