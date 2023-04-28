Oje Kaç Dakikada Kurur? 2 Kat ve Tek Kat Oje Kuruma Süresi Nedir?

Pek çok insanın vazgeçilmezi olan ojeler hakkında yanıtı en çok internet üzerinde aranan soru "oje kaç dakikada kurur?" sorusudur. Zamanın oldukça önemli olduğu bu dönemde insanlar bazı acele durumlarda yaptığı işlemin kaç dakika süreceğini bilmek ister. Oje de bu durumlardan bir tanesidir çünkü sürdükten sonra kuruması için beklemek gereklidir. İşte oje kuruma süresi nedir, 2 kat ve tek kat oje kaç dk kurur sorularının yanıtları…

Oje Kaç Dakikada Kurur?

Tırnakların en güzel süsü, ojelerdir. Oje sürerken ve sürdükten sonra beklenmesi gereken ve oje süren kişilerin hiç sevmediği oje kuruma süresi vardır. Ojenin tam olarak hiç iz bırakmadan kuruma süresi yaklaşık olarak 30- 40 dakikadır. Bu sürenin kısaltılması için kullanılabilecek bazı ürünler bulunur. Ancak herhangi bir ürün kullanılmayacaksa ojenin bozulmaması ve iz yapmaması için tırnaklara yaklaşık olarak 30- 40 dakika boyunca hiçbir temas edilmemesi gereklidir.

2 Kat ve Tek Kat Oje Kuruma Süresi Nedir?

Tek kat ojenin kuruma süresi 2 kat ojenin kuruma süresinden daha kısadır. İnce bir kat ojenin kuruma süresi ortalama 20- 30 dakikadır. Ancak daha yoğun ve 2 kat olarak sürülen ojenin tamamen kuruması için gereken süre yaklaşık 1 saati bulabilir. 15- 20 dakikada kuruyor gibi gözükse de tamamen kurumadan oje çizilebilir ya da üzerine iz çıkabilir bu nedenle yaklaşık olarak 1 saat beklenmesi gereklidir.