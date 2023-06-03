Okuma aşkı yaş tanımadı! 66 yaşında üniversite sıralarında hayalini gerçekleştiriyor





"AİLEM BANA DESTEK OLDU"

Kendi çevresinden hem eleştirilen hem de destek gören Ayşe Hasbek, "Eşim üniversiteye gelmeme çok destek oldu. Çocuklarımda aynı şekilde desteklediler, torunlarım çok memnunlar. Teknik resim sınavından 100, Matematik sınavından 30 alarak bütünleme sınavına kaldım. Çocuklarımdan çalıştırmalarını istedim. Anlamadığım için benden kaçıyorlardı. Sonra eşim beni 1 ay çalıştırdı. Sabah 7'den gece 1'e kadar çayımı, yemeğimi verdi. Ayşe otur çalış dedi. Eşimin sayesinde 86 puan ile geçtim. Torunum benim okuduğum bölümü seçeceğini söylüyor. Bazı arkadaşlarım sen hacısın niye gidiyorsun diyorlar. Bende ahşabı oyarken Allah'ım çok şükür sana diyorum. Ben her gün evden çıkınca gökyüzüne bakıyorum. Allah'ım sana teşekkür ederim çok şükür diyorum. Bu benim için çok büyük bir şey. Rabbim eriştirdi" şeklinde konuştu.