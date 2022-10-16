Oluşan pası anında yok ediyor! Pas tutmuş lekelerde bu tozu kullandığınızda…

Çöp kutularından, tuvalet kağıdı tutucularına ve havlu radyatörlerine kadar birçok banyo nesnesi paslanmaz çeliktir, ancak bu eşyaları temiz tutmak her zaman kolay değildir. Paslanmaz çelik üzerinde pas gelişebilir ve çok uzun süre temizlenmezse kalıcı hale gelebilir. Peki bu paslardan nasıl kurtuluruz? İşte basit ama etkili o yöntem…

Giriş Tarihi: 16.10.2022 09:41 PAYLAŞ ABONE OL

Paslanmaz çelikler ne kadar pas tutmaz gibi gelsede aslında bu büyük bir yanlış oluyor! Özellikle, düzenli olarak temizlenmediğinde bu paslardan kurtulmanız oldukça zordur. Öyleyse gelin nasıl temizlemeniz gerektiğine birlikte bir bakalım.

ALÜMİNYUM FOLYO KULLANIN Bir Facebook sayfasında, bir temizlik meraklısı paslanmaz çelik nesnelerden pasın nasıl çıkarılacağını öğrenmek istedi. İlginç bir şekilde, paslanmaz çelikte oluşan paslanmayı gidermek için folyonun kullanılabilecek mükemmel bir temizlik ürünü olduğunu söylüyor. Alüminyum folyoyu deneyen takipçilerin birçoğu bu formülün harika olduğunu ve işe yaradığını söylüyor.