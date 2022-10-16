Oluşan pası anında yok ediyor! Pas tutmuş lekelerde bu tozu kullandığınızda…

Paslanmaz çelikler ne kadar pas tutmaz gibi gelsede aslında bu büyük bir yanlış oluyor! Özellikle, düzenli olarak temizlenmediğinde bu paslardan kurtulmanız oldukça zordur. Öyleyse gelin nasıl temizlemeniz gerektiğine birlikte bir bakalım.
ALÜMİNYUM FOLYO KULLANIN
Bir Facebook sayfasında, bir temizlik meraklısı paslanmaz çelik nesnelerden pasın nasıl çıkarılacağını öğrenmek istedi. İlginç bir şekilde, paslanmaz çelikte oluşan paslanmayı gidermek için folyonun kullanılabilecek mükemmel bir temizlik ürünü olduğunu söylüyor. Alüminyum folyoyu deneyen takipçilerin birçoğu bu formülün harika olduğunu ve işe yaradığını söylüyor.
BEYAZ SİRKE KULLANIN
Sirke pasla reaksiyona girerek onu metalden uzaklaştırır. Kullanmak için metali birkaç saat beyaz sirkeye batırın ve ardından paslı macunu ovalayın. Nesne doğrudan beyaz sirkeye batırılamayacak kadar büyükse, üstüne bir kat dökün ve sertleşmesi için zaman tanıyın. Sirkeye batırılmış bir bezle de silebilirsiniz. Alüminyum folyoyu sirkeye batırmayı ve pası temizlemek için fırça olarak kullanmayı deneyin. Çelik yünden daha az aşındırıcıdır, ancak yine de pası çıkarmada işe yarayacaktır. Normal sirke kullanabilir ve paslı metal nesnelerinizi durulamadan önce 24 saate kadar içinde bekletin. Bu yöntem çok fazla fırçalama gerektirmemelidir.
KABARTMA TOZU KULLANIN
Metal üzerine yayılacak kadar kalın olana kadar karbonatı suyla karıştırın. Ayarlaması için zaman tanıyın ve ardından fırçalayın. Karbonatı temizlemek için bir diş fırçası kullanmayı deneyin ve suyla durulayın. Kabartma tozu karışımı istediğiniz kadar su katabilirsiniz.
PATATES VE BULAŞIK DETERJANI
Patatesi ortadan ikiye kesin ve kesik tarafını bulaşık deterjanı ile kaplayın. Bu, pasla kimyasal reaksiyona girerek çıkarılmasını kolaylaştıracaktır. Patatesi metalin üzerine koyun ve birkaç saat bekletin. Yeniden uygulamak için, patatesin kullanılmış ucunu kesin ve daha fazla sabun ekleyerek metalin daha uzun süre ıslanmasına izin verin. Bulaşık deterjanınız yoksa, patates yerine kabartma tozu ve su kullanabilirsiniz.