Ombre ve Sombre Farkı Nedir? Ombre mi Daha İyi Sombre Mi?

Ombre ile sombre, çoğunlukla birbirleri ile karıştırılan kuaför terimleridir. "Soft ombre" anlamına gelen sombre uygulamasında, doğal saç renginden fazla uzaklaşılmaz iken ombrede ise daha belirgin kontrastlar bulunur. Aynı zamanda ombrede, saç rengi 4-5 ton kadar açılır. Ancak sombrede daha doğala yakın bir görünüm söz konusudur. İlgi duyanların, ombre ve sombre farkı nedir, hangisi daha iyi öğrenmesinde fayda vardır.

Ombre ve Sombre Farkı Nedir?

Saç boyama teknikleri arasında yer alan ombre ve sombre, bazıları için kafa karışıklığına yol açan iki ayrı işlemdir.

1.Sombre, saçlarda daha yumuşak renk geçişlerinin yapıldığı bir uygulamadır. Boya, saç diplerinden uçlara kadar uygulanır ve doğal bir görünüm elde etmek için orijinal renkten 1-3 ton açık renk kullanılır.

2.İnce renk geçişlerinin yoğun olduğu sombrede saçların uçları, diplere göre çok daha açıktır.

3.Doğal saç renginin korunduğu sombre uygulamasında, renk geçişleri naturel olduğundan dolayı kesinlikle göz yorucu değildir.

4.Ombrede ise saçın doğal renginden, 7 ton daha açık renkler kullanılır ve keskin geçişler söz konusudur. Bu işlemde genellikle, platin sarısı, gümüş rengi, beyaz, mor, mavi, yeşil ve pembe gibi dikkat çekici renkler kullanılır.

5.Sombrenin aksine ombrede, açıcı kullanmadan başarılı sonuç almak mümkün değildir.

6.Ombre, sombreye göre daha sık yenilenmesi gereken bir işlemdir. Özellikle pembe, mor ve mavi gibi sıradışı renklerde 2 ayda bir uygulanması şarttır. Sombre ise saçın uzamasına bağlı olarak 6 ayda bir tekrarlanmalıdır.

7.Sombre işleminde açıcı kullanılmadığından dolayı saçların yıpranması oldukça azdır. Ombrede ise açıcı ve diğer kimyasallar daha çok kullanıldığı için yıpranma daha fazla olabilir.

Ombre mi Daha İyi Sombre mi?

Saçlarda daha doğal bir görünüm elde etmek isteyenler için sombre oldukça idealdir. Saçın orijinal rengine bağlı kalmak, ancak biraz hareket ve parlaklık kazandırmak için uygundur. Sombre uygulamasından sonra saçlar, 1-2 ton daha açılmış olur. Saçlarda naturel bir hava yaratmak için profesyonel kuaförler tarafından sombre işlemi tavsiye edilir. Çarpıcı, gösterişli ve iddialı bir görünüme sahip olmak için ise ombre, iyi bir seçenektir. Saçın kendi renginden çok daha farklı ve zıt tonların kullanıldığı ombrede, renkler oldukça belirgindir.