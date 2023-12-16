Osmaniye'den Gazze'ye iyilik zinciri!

Giyim Üretimi Teknoloji atölyesindeki 23 kursiyer, Filistinli çocuklar için mont ve eşofman takımı dikiyor.

Usta öğretici Esma Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir ay boyunca merkezde Gazze'deki çocuklar için kıyafet dikeceklerini söyledi.

Kursiyer Nurhan Kurt da Filistinli çocuklara yardım edebilmenin kendisini iyi hissettirdiğini belirterek, "Kendi çocuklarımız gibi onlara ne gerekse onu yapmaya çalışıyoruz. Bizim elimizden gelen buydu. Şu an kendimi onların yanında gibi hissediyorum." dedi.

Kursiyer Neslihan Kırbaş, savaşın bir an önce bitmesi için dua ettiklerini kaydetti.