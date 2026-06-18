Otizmli çocuğa lunapark çalışanlarından duygulandıran jest!

Karaçayır Mahallesi'nde faaliyet gösteren lunaparkın çalışanları, 3-4 gün boyunca ailesiyle alana gelerek oyuncakları izleyen çocuğun otizmli olduğunu öğrenince durumu işletme yönetimine bildirdi. Yöneticilerin ve o sırada bekleyen diğer müşterilerin onayını alan çalışanlar, çocuk için özel hazırlık yaptı.



Gerekli güvenlik tedbirleri alınarak emniyet kemerleri bağlanan çocuk için oyuncağın hızı minimum seviyeye indirildi. Çalışanların eşliğinde ilk kez oyuncağa binen çocuğun yaşadığı mutluluk cep telefonu kameralarına yansırken, sıradaki vatandaşlar da tur sonunda çocuğu alkışladı.

Süreci anlatan lunapark çalışanı Emirhan Sekmen, çocuğu günlerdir kenardan izlerken fark ettiklerini ve durumu yöneticilerle paylaşarak çözüm ürettiklerini belirtti. Vatandaşlardan da müsaade istediklerini ifade eden Sekmen, "Kardeşimiz için özel bir tur düzenlemeyi planladık. Bu turda vatandaşlarımızdan müsaade alarak devam ettik. Onun haricinde kardeşimizi bindirdik. Tedbirler kapsamında, gerekli emniyet önlemlerini alarak, müdürlerimizin de desteğiyle kardeşimize yardımcı olduk. Bizde mutlu olduk, insanlar da mutlu oldu" dedi.





"KARDEŞİMİZİN YÜZÜNDEKİ MUTLULUK BİZİM İÇİN YETERLİYDİ"

Özel tur için oyuncağın hızının minimum seviyeye düşürüldüğüne dikkati çeken Sekmen, "Kardeşimizin yüzündeki mutluluk bizim için yeterliydi. Sağ olsun, müşterilerimiz de bize saygı gösterdi. Bizim bu uygulamamız aslında rutinimiz. Maddi durumu olmayan ya da özel durumu olan kardeşlerimiz için çeşitli uygulamalar yapıyoruz. Özel kardeşimiz için yaptığımız özel tur da sosyal medyada ilgi görmüş. Biz de böyle bir şey beklemiyorduk, gelen yorumlar bizi çok mutlu etti. Arkadaşlarımızdan, ailemizden çok güzel tepkiler aldık, hepsine buradan teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.



"TUR BOYUNCA OLDUKÇA MUTLUYDU"

Bir diğer lunapark çalışanı Sercan Yılmaz ise çocuğun birkaç gündür babasıyla birlikte lunaparka geldiğini söyleyerek, "Kardeşimizin otizmli olduğunu öğrendik ve sonra çalışma arkadaşımızla onu oyuncağa bindirmek üzerine istişare yaptık. Müdürlerimizin izni dahilinde bir tur ayarladık ve beraber binerek bu turu tamamladık. İlk etapta korkabileceğini düşünerek hızı tamamen minimuma aldık. Bindiğinde güldü, çeşitli sorular sordu ve tur tamamlandı" ifadesini kullandı.





"GEÇMİŞTE DE BUNU YAPTIK, BUNDAN SONRA DA YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Lunapark Müdürü İsmet Tüysüz de bu tür uygulamaların işletmelerinde ilk kez yapılmadığını vurgulayarak, "Zaman zaman otizmli çocuklarımız, farklı sağlık sorunları bulunan bireyler veya imkanı kısıtlı çocuklarımız için gerekli önlemleri alarak ücretsiz etkinlikler düzenliyoruz. Geçmişte de bunu yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.