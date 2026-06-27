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Özel izin olmadan koparmak yasak! İçine konulanlar asla bozulmuyor

Poşetlerin olmadığı dönemlerde pazar çantası, çamaşır selesi veya erzak taşıma kabı olarak kullanılan zembiller, bugünlerde kadınlar için süs çantası, vazo gibi birçok günlük kullanım ürününe dönüşüyor.

İHA Giriş Tarihi: 27.06.2026 17:05 PAYLAŞ ABONE OL

Sulak alanlarda, bataklıklarda ve nehir deltalarında kendiliğinden yetişen; sazlık benzeri, ince uzun yapraklı ve sert yapılı bir çayır otu olan kındıra, yaprak kenarları keskin ve ucu diken gibi koyu renkli bir bitkidir. Kurutulduğunda oldukça dayanıklı ve esnek bir örgü malzemesine dönüşen kındıra, bundan 300 yıl önce Samsun'un Bafra ilçesinde ikamet eden kadınlar tarafından mısır koçanlarıyla birleştirilerek taşıma çantalarına dönüştürülmüştü. Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel bir el sanatı olan bu zembiller, Kültür Yolu Festivali kapsamında yapılan etkinliklerle yeniden yeni nesillere aktarılıyor.



Bafra Mehmet Yıldız Halk Eğitim Merkezi Geleneksel El Sanatları Zembil Ustası Nuran Güngör öncülüğünde süren eğitimlerde kadınlar, kındıraları bükerek ip haline getirdikten sonra mısır koçanlarıyla örerek hayallerindeki ürünü imal ediyor. Zembil tekniği hakkında bilgi veren Nuran Güngör, "Zembil, Bafra'nın 300 yıllık geçmişe sahip, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel bir el sanatıdır. Kızılırmak Deltası'nda yetişen kındıra ve mısır yaprağından üretilen, zamanında taşıma aracı olarak kullanılan bir üründür. Günümüzde bu ürünü modernize ederek farklı ürünler ortaya çıkarmaya başladık. Zembilden çamaşır sepeti, vazo gibi birçok ürün üretiyoruz. Bu yıl ayrıca sele ve sepetleri de zembilden üreterek çocuklara dağıttık" dedi.