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Patlamış Mısır Şekeri Yükseltir Mi? Mısır Kan Şekerini Yükseltir Mi, Glikoz Var Mı, Diyabet Hastaları Yiyebilir Mi?

İçinde belli bir miktar nişasta olduğundan dolayı bazı kişiler patlamış mısır şekeri yükseltir mi diye düşünebilir. Glukoz ve fruktozdan oluşan nişasta, diyabetliler için zararlıdır. Kan şekeri yükselir ise sinirler hasara uğrar, damar sertliği ile tıkanıklığı oluşur ve görme bozukluğu meydana gelir. Bu nedenle, mısır kan şekerini yükseltir mi ve şeker hastaları yiyebilir mi muhakkak bilinmelidir.

Giriş Tarihi: 19.09.2024 14:08 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 14:08
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PATLAMIŞ MISIR ŞEKERİ YÜKSELTİR Mİ? MISIR KAN ŞEKERİNİ YÜKSELTİR Mİ, DİYABET HASTALARI YİYEBİLİR Mİ?

Patlamış mısır şekeri yükseltir mi diye araştıranlar için bunun yanıtı, evettir. Nişasta oranı yüksek olduğu için şeker hastalarının fazla tüketmemesi tavsiye edilir. Mısırdaki karbonhidratın kaynağı nişastadır ve hızlı bir şekilde kan şekerine dönüşebilir. Mısırın glisemik indeksi 55 olduğundan dolayı abartılmadan tüketilmesinde sakınca yoktur. Mısır kan şekerini yükseltir mi ve şeker hastaları yiyebilir mi diyabetliler tarafından öğrenilmelidir.

Patlamış Mısır Şekeri Yükseltir mi?

Glisemik indeks, karbonhidrat içeren besinlerin kan şekerini ne kadar süre içinde yükselttiğini ifade eden bir kavramdır. Herhangi bir yiyeceğin glisemik indeksi yüksek ise bu, kan şekerini kısa bir süre içinde yükseltebileceği anlamına gelir. Diyabet hastaları için 50 ve altındaki glisemik indekse sahip besinler idealdir. Patlamış mısırda bu oran, 55'tir ve abartılmadığı sürece bir sorun yaşanması pek mümkün değildir. Aksine insülin bağımlılığı olmayan kişiler için ideal bir ara öğün veya atıştırmalık olabilir. Ancak tuz ve yağ oranının düşük olması şarttır. Yüksek miktarda tuz içeren patlamış mısır, tansiyon hastaları için de bir tehdit oluşturur. Her ne kadar glisemik indeksi sınırda olsa bile patlamış mısırdan sonra tüketilen şekersiz ve tuzsuz gıdalar ile bu dengeyi sağlamak mümkündür. Ek olarak patlamış mısır, ayran veya yoğurt ile yendiğinde glisemik indeksi büyük ölçüde düşer.

Diyette Olan Biri Patlamış Mısır Yiyebilir mi?

Şeker hastalarına ek olarak, diyet yapanların da patlamış mısır tüketirken temkinli olmasında fayda vardır. Bu yüzden kilo kaygısı olan birçok kişinin aklına, 1 avuç patlamış mısır kaç kalori ya da patlamış mısır kilo aldırır mı gibi sorular gelir. Orta boy bir kase dolusu patlamış mısırın kalorisi 62 iken, büyük bir kase mısır da bu oran 369'tur. Bir avuç içi kadarı ise yaklaşık 29 kaloridir. Yağ, tuz ve şeker miktarı ise kalori değerlerini değiştirebilecek etkenlerdir. Bu nedenle, diyet yapan birinin tuzsuz ve yağsız patlamış mısır tercih etmesi daha iyi olur. Miktar da bu anlamda oldukça önemlidir ve azar azar yemekte fayda vardır. Eğer aşırıya kaçılırsa telafi etmek için diğer öğünlerde kalorisi daha düşük besinler tercih edilmelidir.

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