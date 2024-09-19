Patlamış Mısır Şekeri Yükseltir Mi? Mısır Kan Şekerini Yükseltir Mi, Glikoz Var Mı, Diyabet Hastaları Yiyebilir Mi?

Patlamış mısır şekeri yükseltir mi diye araştıranlar için bunun yanıtı, evettir. Nişasta oranı yüksek olduğu için şeker hastalarının fazla tüketmemesi tavsiye edilir. Mısırdaki karbonhidratın kaynağı nişastadır ve hızlı bir şekilde kan şekerine dönüşebilir. Mısırın glisemik indeksi 55 olduğundan dolayı abartılmadan tüketilmesinde sakınca yoktur. Mısır kan şekerini yükseltir mi ve şeker hastaları yiyebilir mi diyabetliler tarafından öğrenilmelidir.

Patlamış Mısır Şekeri Yükseltir mi?

Glisemik indeks, karbonhidrat içeren besinlerin kan şekerini ne kadar süre içinde yükselttiğini ifade eden bir kavramdır. Herhangi bir yiyeceğin glisemik indeksi yüksek ise bu, kan şekerini kısa bir süre içinde yükseltebileceği anlamına gelir. Diyabet hastaları için 50 ve altındaki glisemik indekse sahip besinler idealdir. Patlamış mısırda bu oran, 55'tir ve abartılmadığı sürece bir sorun yaşanması pek mümkün değildir. Aksine insülin bağımlılığı olmayan kişiler için ideal bir ara öğün veya atıştırmalık olabilir. Ancak tuz ve yağ oranının düşük olması şarttır. Yüksek miktarda tuz içeren patlamış mısır, tansiyon hastaları için de bir tehdit oluşturur. Her ne kadar glisemik indeksi sınırda olsa bile patlamış mısırdan sonra tüketilen şekersiz ve tuzsuz gıdalar ile bu dengeyi sağlamak mümkündür. Ek olarak patlamış mısır, ayran veya yoğurt ile yendiğinde glisemik indeksi büyük ölçüde düşer.

Diyette Olan Biri Patlamış Mısır Yiyebilir mi?

Şeker hastalarına ek olarak, diyet yapanların da patlamış mısır tüketirken temkinli olmasında fayda vardır. Bu yüzden kilo kaygısı olan birçok kişinin aklına, 1 avuç patlamış mısır kaç kalori ya da patlamış mısır kilo aldırır mı gibi sorular gelir. Orta boy bir kase dolusu patlamış mısırın kalorisi 62 iken, büyük bir kase mısır da bu oran 369'tur. Bir avuç içi kadarı ise yaklaşık 29 kaloridir. Yağ, tuz ve şeker miktarı ise kalori değerlerini değiştirebilecek etkenlerdir. Bu nedenle, diyet yapan birinin tuzsuz ve yağsız patlamış mısır tercih etmesi daha iyi olur. Miktar da bu anlamda oldukça önemlidir ve azar azar yemekte fayda vardır. Eğer aşırıya kaçılırsa telafi etmek için diğer öğünlerde kalorisi daha düşük besinler tercih edilmelidir.